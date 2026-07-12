Kaynak: İHA

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, "kardeşlik ziyareti" kapsamında Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentini ziyaret eden Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İki lider, özellikle Orta Doğu'daki son gelişmeler ile bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesine yönelik çabaları ele aldı.

GERİLİMİN SÜRDÜĞÜ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan, taraflar ayrıca, bölgenin karşı karşıya bulunduğu mevcut zorluklar karşısında ortak öneme sahip konularda istişare, koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Görüşme, ABD ile İran arasında son günlerde karşılıklı askeri saldırılarla tırmanan gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. ABD gece saatlerinde İran'ın çeşitli kentlerine saldırı başlatmış; Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları da güvenlik koşullarını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar deniz trafiğine kapatıldığını açıklamıştı.