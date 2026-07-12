2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler netlik kazandı. Organizasyonda artık son dört ekip şampiyonluk mücadelesini sürdürecek.
Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi. Fransa, İspanya, Arjantin ve İngiltere adlarını son dört takım arasına yazdırırken, yarı final programı da kesinleşti.Kaynak: Diğer
FRANSA HATA YAPMADI
Çeyrek finalin açılış mücadelesinde Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kylian Mbappe ile Ousmane Dembele'nin attığı goller sayesinde 2-0 kazanan Fransa, yarı finale yükselen ilk takım oldu.
İSPANYA SON BÖLÜMLERDE YİNE KAZANDI
Son 16 turunda Mikel Merino'nun son dakikalarda attığı golle çeyrek finale çıkan İspanya, bu kez Belçika engelini geçti. Ev sahibi ABD'yi farklı mağlup ederek son sekize kalan Belçika karşısında sahadan 2-1 galip ayrılan İspanya'ya galibiyeti Fabian Ruiz ve 88. dakikada fileleri havalandıran Mikel Merino getirdi.
Bu sonuçla İspanya da adını yarı finale yazdırdı.
İNGİLTERE UZATMALARDA TURU ALDI
Brezilya'yı eleyerek dikkatleri üzerine çeken Norveç ile ev sahibi Meksika'yı geride bırakarak çeyrek finale yükselen İngiltere karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede uzatma bölümünde üstünlüğü ele geçiren İngiltere, sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale çıktı. İngiliz ekibinin iki golünü de Jude Bellingham kaydetti.
ARJANTİN SON DÖRTTE
Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaştı. Kansas City Stadı'nda oynanan mücadelede normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmayı Arjantin uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.
Julian Alvarez'in 112. dakikadaki golüyle öne geçen Arjantin, 120+1. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve yarı final biletini aldı. İsviçre ise turnuvaya veda etti.
YARI FİNAL PROGRAMI BELLİ OLDU
Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri de kesinleşti.
Fransa ile İspanya, 14 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Arjantin ile İngiltere ise 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de finale yükselmek için mücadele edecek.