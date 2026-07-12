Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

İSPANYA SON BÖLÜMLERDE YİNE KAZANDI

Son 16 turunda Mikel Merino'nun son dakikalarda attığı golle çeyrek finale çıkan İspanya, bu kez Belçika engelini geçti. Ev sahibi ABD'yi farklı mağlup ederek son sekize kalan Belçika karşısında sahadan 2-1 galip ayrılan İspanya'ya galibiyeti Fabian Ruiz ve 88. dakikada fileleri havalandıran Mikel Merino getirdi.

Bu sonuçla İspanya da adını yarı finale yazdırdı.