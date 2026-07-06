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Mısır, savunma altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Yeni İdari Başkent'te inşa edilen "The Octagon" adlı Stratejik Komuta Karargâhı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığı ile silahlı kuvvetlerin komuta yapısını tek merkezde toplayan dev kompleks, hem büyüklüğü hem de teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Yaklaşık 92 kilometrekarelik alana yayılan karargâhta kriz yönetimi merkezleri, veri işleme sistemleri, güvenli iletişim ağları ve bağımsız enerji altyapısı bulunuyor.

PENTAGON'DAN BÜYÜK OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Uluslararası kaynaklarda yer alan bilgilere göre, The Octagon'un kullanılabilir alanı yaklaşık 4,7 milyon metrekareye ulaşıyor. Bu rakam üzerinden yapılan değerlendirmelerde, kompleksin ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pentagon'dan yaklaşık 7,8 kat daha büyük olduğu iddia ediliyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KOMUTA MERKEZİ

Yeni karargâhın; gerçek zamanlı veri paylaşımı, uydu destekli istihbarat, şifreli iletişim sistemleri, yapay zekâ tabanlı analizler ve gelişmiş siber güvenlik altyapısıyla donatıldığı belirtiliyor. Mısır yönetimi, bu yatırımla Gazze, Libya sınırı, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz gibi kritik bölgelerde daha hızlı karar alma kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

MALİYETİ TARTIŞILIYOR

The Octagon, yaklaşık 58 milyar dolarlık Yeni İdari Başkent projesinin en dikkat çeken yatırımlarından biri olarak gösteriliyor. Ancak proje, ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkede yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilerin de odağında bulunuyor. Uzmanlar, mega projelerin kamu bütçesi ve borç yükü üzerindeki etkilerinin önümüzdeki dönemde yakından takip edileceğini değerlendiriyor.