Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi’nde çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte, 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bayrak sevgisi ve milli değerler konusunda farkındalık oluşturuldu.

Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programı kapsamında, 3-5 yaş grubu çocuklara yönelik gelişimsel oyun grubu etkinliği düzenlendi. Program, iki oturum halinde sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 13.30-15.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

TÜRK BAYRAĞI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ ANLATILDI

Etkinliğin ilk bölümünde çocuklara Türk Bayrağı’nın anlamı ve önemi anlatıldı. Ardından İstiklâl Marşı’nın milli mücadele dönemindeki rolü, İstiklâl Marşı’nın nasıl seçildiği ve Mehmet Âkif Ersoy’un bu süreçteki emeği hakkında yaşlarına uygun, sade bilgiler paylaşıldı.

İSTİKLÂL MARŞI’NI OKUDULAR

Minikler, büyük bir dikkatle dinledikleri sunumun ardından saygı duruşunda bulundular ve hep birlikte İstiklâl Marşı’nı coşkuyla okudular. Programın devamında çocuklar, İstiklâl Marşı temalı ve Mehmet Âkif Ersoy’un resmedildiği boyama, el işi ve yaratıcı çalışmalarla duygu ve düşüncelerini kâğıda döktüler.

ÇOCUKLARA ERKEN YAŞLARDA MİLLİ DEĞERLERLE TANIŞMA FIRSATI

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çocuk Eğiticisi Meltem Çakay Balcı rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; oyunlar ve çeşitli etkinliklerle desteklenen program sayesinde çocuklar milli değerlerle tanışma fırsatı buldular. Etkinlik ile hem çocukların milli değerleri erken yaşta içselleştirmelerine katkı sağlandı hem de aileler bu konuda bilinçlendirildiler.