İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer’in de katıldığı ziyarette öğrenciler, okulun yapımına katkı sağlayan Şükran Öney’e sevgilerini dile getirdi. Çocukların içten mesajları ve sıcak sohbetler, ziyarete ayrı bir anlam kattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Evvel Zaman İzinde Masal” projesi çerçevesinde düzenlenen “Her Okulun Bir Masalı Var” etkinliği kapsamında öğrencilerin Şükran Teyze için yazdığı özel masal da kendisine armağan edildi. Kendi adına kaleme alınan hikâyeyi dinleyen Şükran Öney, duygulanarak büyük mutluluk yaşadı.

Ziyaret sonunda Gülşen Özer, Şükran Öney’e Düzce’de eğitime kazandırdığı eserler ve sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek Anneler Günü’nü kutladı. Program, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafları ve sevgi dolu anlarla tamamlandı.