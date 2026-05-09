2 hastayı darp edip yüzüne tüküren bakımevi çalışanı hakkında karar

Doktorun söylediği şu; ağır yaralanmaları var ve gerçekten babam şu anda hala kötü durumda. Uyuz kapmıştı, mikrop kapmıştı ve ağır yaralar, hatta babamın bir kolunun bir kısmında bir ip gördük. Çektiğimde gelmiyordu elimize. Onu kendi elleriyle diktiğini fark ettim. Toplamda dört mağduruz. Diğer iki kişiyle zaten irtibat halindeyiz. Bir Esma teyzemiz var. Bizden sonra Esma teyzenin eşine de aynı şekilde yapılmış. Hatta ona daha kötüsü, sanki köpek ısırığı varmış gibi kolları her yeri ısırık içerisindeydi. Sonrasında da amcamız beyin kanaması geçirmiş. Hijyen konusunda zaten vardı bir sorun, çünkü babamız uyuz kapmıştı. Aynı şekilde Esma'nın teyzenin eşi de uyuz kaptı. Ayaklarında şişme aynı şekil diğer mağdurların da ayaklarında şişme ve vücutlarında yaralar olmaya başladı. Hala devam ediyor, mikrop kapmışlar, vücutlarındaki yani kanına kadar işlemiş durumda. Çok kötü durumdayız yani babamızın tırnağını işkence çekerek çekmişlerdi. Aynı şekilde esma teyzenin eşinin de bütün tırnakları, ayak tırnakları işkence çekerek çekilmişti. Lütfen bu konuda artık devletimiz bize destek olsun" dedi.