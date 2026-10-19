Kaynak: İHA

Sivas Divriği’ye bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılıkla geçimini sağlayan 25 yaşındaki E.B., 10 Ekim gecesi saat 22.00 sıralarında yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra’nın kaybolduğunu fark etti. Baba E.B.’nin ihbarı üzerine güvenlik güçleri ve arama-kurtarma ekipleri alarm durumuna geçti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren ve sürekli ifade değiştiren anne, baba Y,B ve toplamda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırsalda AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız süren çalışmalar aradan geçen yaklaşık 40 güne rağmen sonuç alınamadı. Büşra bebeğe canlı veya cansız ulaşılamadı.

Konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.