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Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde, ailesinin kaldığı çadırdan kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor.

10 Eylül'de yapılan kayıp ihbarının ardından AFAD, jandarma ve komando ekiplerinin katılımıyla bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Çadırdan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bebeğe ait olduğu belirtilen bazı kıyafetler bulundu. Kıyafetlerde kan izine veya yırtığa rastlanmadığı aktarıldı.

ANNE ÖNCE BAŞKA BİR İDDİADA BULUNDU

Habere göre anne Elif B., ilk ifadesinde eşi Yusuf B.'nin yaklaşık 1 milyon liralık banka borcu nedeniyle bebeği para karşılığında başkalarına verdiğini öne sürdü.

Baba Yusuf B. ise bu suçlamayı reddederek çocuğunun kaybolduğunu savundu.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma ilerlerken Elif B.'nin savcılıkta verdiği ek ifadede önceki anlatımını değiştirdiği belirtildi.

Anne bu kez, bebeğin babası Yusuf B. tarafından öldürüldüğünü ve çadırların yaklaşık 1-2 kilometre yukarısındaki araziye bırakıldığını iddia etti.

GÖSTERDİĞİ BÖLGEDE ARAMA YAPILDI

Olayın ele alındığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aktarılan bilgilere göre Elif B., savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde yer gösterme işlemi için araziye götürüldü.

Ekipler annenin gösterdiği bölgede geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Ancak Büşra bebeğe söz konusu bölgede ulaşılamadığı bildirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında anne ve babanın yanı sıra ailenin yakın çevresinden kişilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Büşra bebeğin bulunması için bölgedeki çalışmalar sürüyor.