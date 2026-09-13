Çekmeköy Belediyesi, çocuklara spor sevgisini aşılamak ve sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak amacıyla dev bir organizasyona imza attı.

Ömerli Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Ömerli Çocuk Maratonu, ilçenin ve çevre semtlerin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin çocuğun katılımıyla adeta bir spor festivaline dönüştü.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkinlik alanını dolduran minik sporcular ve aileleri, gün boyunca süren bu büyük heyecana ortak oldu. Organizasyon alanı, çocukların cıvıltısı ve ailelerin coşkusuyla renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında farklı yaş gruplarındaki minik atletler için özel olarak tasarlanmış parkurlar kuruldu. Çocuklar, kendi yaş gruplarına uygun mesafelerde birinci gelebilmek ve yarışı bitirebilmek adına büyük bir azimle mücadele etti. Parkur kenarlarını dolduran aileler, tezahüratları ve alkışlarıyla çocuklarının heyecanına ortak olarak onlara moral verdi. Minik sporcuların bitiş çizgisine ulaşmak için sergilediği kararlılık ve efor, izleyenlerden büyük takdir topladı.

Ömerli Çocuk Maratonu sadece bir koşu organizasyonu olmakla kalmadı, aynı zamanda geniş kapsamlı bir çocuk şenliği havasında geçti. Yarışlarını tamamlayan ya da sırasını bekleyen çocuklar için alan içerisinde özel oyun grupları, yüz boyama stantları ve çeşitli eğlence aktiviteleri kuruldu.

Minik yarışmacılar, koşu sonrasında bu alanlarda doyasıya oynayarak günün tadını çıkardı. Organizasyon komitesi tarafından katılımcılara sunulan ikramlar ve sürpriz hediyeler de etkinliğe ayrı bir renk kattı. Aileler, çocuklarının hem spor yapıp hem de güvenli bir ortamda sosyalleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Maratonun en duygusal ve coşkulu anları ise yarış sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde yaşandı. Parkuru başarıyla tamamlayan tüm minik sporculara katılım ve başarı madalyaları takdim edildi. Kürsüye çıkan çocukların yüzündeki mutluluk ve döktükleri terin karşılığını alma gururu, ailelere duygusal anlar yaşattı. Tüm çocukların kazanan ilan edildiği bu anlamlı tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle ölümsüzleştirildi.