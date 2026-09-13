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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile karşılaşıyor.

RAMS Park'ta saat 20:00'de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

OKAN BURUK'TAN LEAO VE DENİZ GÜL KARARI

Okan Buruk yeni transferler Rafael Leao ve Deniz Gül'e ilk kez 11'de şans verdi.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz.

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye