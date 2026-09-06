Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, daha önce kolundaki lüks saat nedeniyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Yenişehirlioğlu, bu kez şükür, kanaat ve insanların sahip oldukları imkanların kıymetini bilmesi gerektiğine yönelik sözleriyle gündeme geldi.

"ALDIĞIMIZ NEFESİN BİLE ŞÜKRÜNÜ YERİNE GETİRMİYORUZ"

İnsanların kendilerine verilen nimetlerin farkında olmadığını söyleyen Yenişehirlioğlu, nefes almak üzerinden örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi şikayet ediyoruz genel manada. İnsanoğlu Allah'ın ona verdiği nimetlerin farkında değil.

Hepiniz farkına varmadan nefes alıyorsunuz şu an. Bunun için bir gayret sarf ediyor musunuz? Otomatikman oluyor. Oysa ki Hak Teala burnunuzu, ağzınızı kapatıverse... Ne yapacaksınız?"

Yenişehirlioğlu, nefes almanın sıradan bir durum olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Aldığımız nefesin bile şükrünü yerine getirmiyoruz bugün. Bunu normal zannediyoruz. Halbuki kendiliğinden olan bir şey değil. Allah izin verdiği için nefes alıyoruz" dedi.

"YETİNMİYOR, KANAAT ETMİYOR, ŞÜKRETMİYOR"

İnsanların sürekli daha fazlasını istediğini savunan Yenişehirlioğlu, "Çok şikayet ediyor insanoğlu. Yetinmiyor, kanaat etmiyor, şükretmiyor. Hep daha çok, daha çok... Çünkü hiç öleceğine inanmıyor" ifadelerini kullandı.

LÜKS SAAT ELEŞTİRİLERİNE "KENDİ PARAMLA ALDIM" YANITI

Yenişehirlioğlu, sosyal medyada yeniden gündeme gelen lüks saat tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamada ise geçmişteki mesleklerine ve kazancına dikkat çekmişti.

"Yıllarca avukatlık yaptım, aktörlük yaptım. 13 romanım var. Küçük yaştan beri çalışıyorum, artık saçma sapan şeylerle uğraşmıyorum. Vekillikle var olmadım" diyen Yenişehirlioğlu, helal yoldan kazanılan parayla yapılan harcamalarda bir sorun olmadığını savunmuştu.

Yenişehirlioğlu, saat tartışmasını sürekli gündeme getiren kişiler hakkında dava açacağını da belirtmişti.