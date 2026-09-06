Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt

AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt

AREA Araştırma'nın Ağustos 2026 Türkiye Siyasi Durum Araştırması, belediye başkanları ve milletvekillerinin başka partilere geçişine milletin mesafeli yaklaştığını ortaya koydu.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 1

Türkiye siyasetinde son dönemde sıkça tartışılan ve kamuoyunun yakından takip ettiği "parti değiştiren belediye başkanları ve milletvekilleri" olgusu, seçmen nezdinde geniş çaplı bir yankı uyandırmaya devam ediyor.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 2

AREA Araştırma tarafından gerçekleştirilen kapsamlı "Türkiye Siyasi Durum Araştırması (Ağustos 2026)", siyasetteki transfer hareketliliğine yönelik seçmen algısının net bir tablosunu çizdi.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 3

Araştırma sonuçlarına göre, başka partilerden AK Parti'ye geçen yerel yöneticilerin ve milletvekillerinin tutumu toplumun ezici bir çoğunluğu tarafından onaylanmıyor.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 4

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen "AK Parti'ye başka partilerden geçen belediye başkanları ve milletvekillerinin tutumunu doğru buluyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, seçmen tabanındaki hassasiyeti gözler önüne serdi.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 5

Genel toplamda katılımcıların yüzde 64,3'ü bu geçişleri ve tutumu "yanlış bulduğunu" ifade etti.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 6

Uygulamayı doğru bulanların oranı yüzde 22,1'de kaldı.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 7

Fikri olmadığını veya kararsız kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 8

Araştırmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise siyasi parti tercihlerine göre kırılımlar incelendiğinde ortaya çıktı.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 9

Beklendiği üzere muhalefet partisi seçmenlerinin bu tutuma tepkisi son derece sert olurken, iktidar partisi seçmenlerinin dahi bu konuda homojen bir görüşe sahip olmadığı görüldü.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 10

İktidar partisi olan AK Parti seçmenlerinin yüzde 52,3'ü bu transferleri doğru bulurken, AK Parti seçmeninin yüzde 30,7'si ise bu tutumu yanlış bulduğunu belirtti.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 11

Partide fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 17,0 oldu.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 12

Cumhur İttifakı ortağı MHP cephesinde ise tablo biraz daha farklı şekillendi; MHP seçmeninin yüzde 48,8'i transferleri yanlış bulurken, doğru bulanların oranı yüzde 39,0'da kaldı.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 13

Muhalefet partilerinde ise oranlar çok daha keskin bir muhalefet şerhini işaret ediyor.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 14

YENİ Parti seçmenleri yüzde 97,8 gibi rekor bir oranla bu tutumu yanlış bulduğunu belirtirken, bu grupta doğru bulanların oranı yüzde 1,5 oldu.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 15

Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 0,6 olarak kaydedildi.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 16

İYİ Parti tabanında transferlere mesafeli duruş yüzde 90,4 gibi yüksek bir yanlış bulma oranıyla karşılık buldu.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 17

Doğru bulanlar yüzde 5,9, fikrim yok diyenler ise yüzde 3,7 seviyesinde kaldı.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 18

DEM Parti seçmenlerinin yüzde 81,8'i bu geçişleri yanlış bulurken, doğru bulanların oranı yüzde 10,7, kararsızlar ise yüzde 7,4 oldu.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 19

CHP seçmenlerinde ise yüzde 80,3'lük bir kesim tutumu yanlış bulduğunu ifade ederken, doğru bulanlar yüzde 8,8, fikri olmayanlar ise yüzde 10,9 oranında gerçekleşti.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 20

Diğer siyasi tercihlere sahip seçmen grubunda yanlış bulanların oranı yüzde 77,4, doğru bulanlar yüzde 11,3 ve fikrim yok diyenler yüzde 11,3 olarak açıklandı.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 21

Kendini herhangi bir partiye yakın hissetmeyen veya kararsız/hiçbiri seçmen grubunda yer alan katılımcıların yüzde 59,8'i bu tutumu yanlış bulduğunu belirtirken, doğru bulanlar yüzde 11,7, fikrim olmadığını belirtenler ise yüzde 28,4 oranına ulaştı.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 22

Saha çalışması 17-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 23

Süreç dört gün içerisinde tamamlandı.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 24

Araştırma Türkiye’nin 81 ilinin tamamında yürütüldü. Saha sürecinde kır ve kent ayrımı özenle gözetildi.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 25

Toplamda 183 ilçede çalışma gerçekleştirildi.

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AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt - Resim: 26

Ankete 18 yaş ve üzeri kişiler katıldı. Toplam 2 bin 27 kişi ile görüşme yapıldı. Görüşmeler CATI (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle tamamlandı.

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