Türkiye siyasetinde son dönemde sıkça tartışılan ve kamuoyunun yakından takip ettiği "parti değiştiren belediye başkanları ve milletvekilleri" olgusu, seçmen nezdinde geniş çaplı bir yankı uyandırmaya devam ediyor.
AK Parti'ye 'transfer' şoku: Seçmenden Cumhur'un hoşuna gitmeyecek yanıt
AREA Araştırma'nın Ağustos 2026 Türkiye Siyasi Durum Araştırması, belediye başkanları ve milletvekillerinin başka partilere geçişine milletin mesafeli yaklaştığını ortaya koydu.İbrahim Doğanoğlu
AREA Araştırma tarafından gerçekleştirilen kapsamlı "Türkiye Siyasi Durum Araştırması (Ağustos 2026)", siyasetteki transfer hareketliliğine yönelik seçmen algısının net bir tablosunu çizdi.
Araştırma sonuçlarına göre, başka partilerden AK Parti'ye geçen yerel yöneticilerin ve milletvekillerinin tutumu toplumun ezici bir çoğunluğu tarafından onaylanmıyor.
Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen "AK Parti'ye başka partilerden geçen belediye başkanları ve milletvekillerinin tutumunu doğru buluyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, seçmen tabanındaki hassasiyeti gözler önüne serdi.
Genel toplamda katılımcıların yüzde 64,3'ü bu geçişleri ve tutumu "yanlış bulduğunu" ifade etti.
Uygulamayı doğru bulanların oranı yüzde 22,1'de kaldı.
Fikri olmadığını veya kararsız kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti.
Araştırmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise siyasi parti tercihlerine göre kırılımlar incelendiğinde ortaya çıktı.
Beklendiği üzere muhalefet partisi seçmenlerinin bu tutuma tepkisi son derece sert olurken, iktidar partisi seçmenlerinin dahi bu konuda homojen bir görüşe sahip olmadığı görüldü.
İktidar partisi olan AK Parti seçmenlerinin yüzde 52,3'ü bu transferleri doğru bulurken, AK Parti seçmeninin yüzde 30,7'si ise bu tutumu yanlış bulduğunu belirtti.
Partide fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 17,0 oldu.
Cumhur İttifakı ortağı MHP cephesinde ise tablo biraz daha farklı şekillendi; MHP seçmeninin yüzde 48,8'i transferleri yanlış bulurken, doğru bulanların oranı yüzde 39,0'da kaldı.
Muhalefet partilerinde ise oranlar çok daha keskin bir muhalefet şerhini işaret ediyor.
YENİ Parti seçmenleri yüzde 97,8 gibi rekor bir oranla bu tutumu yanlış bulduğunu belirtirken, bu grupta doğru bulanların oranı yüzde 1,5 oldu.
Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 0,6 olarak kaydedildi.
İYİ Parti tabanında transferlere mesafeli duruş yüzde 90,4 gibi yüksek bir yanlış bulma oranıyla karşılık buldu.
Doğru bulanlar yüzde 5,9, fikrim yok diyenler ise yüzde 3,7 seviyesinde kaldı.
DEM Parti seçmenlerinin yüzde 81,8'i bu geçişleri yanlış bulurken, doğru bulanların oranı yüzde 10,7, kararsızlar ise yüzde 7,4 oldu.
CHP seçmenlerinde ise yüzde 80,3'lük bir kesim tutumu yanlış bulduğunu ifade ederken, doğru bulanlar yüzde 8,8, fikri olmayanlar ise yüzde 10,9 oranında gerçekleşti.
Diğer siyasi tercihlere sahip seçmen grubunda yanlış bulanların oranı yüzde 77,4, doğru bulanlar yüzde 11,3 ve fikrim yok diyenler yüzde 11,3 olarak açıklandı.
Kendini herhangi bir partiye yakın hissetmeyen veya kararsız/hiçbiri seçmen grubunda yer alan katılımcıların yüzde 59,8'i bu tutumu yanlış bulduğunu belirtirken, doğru bulanlar yüzde 11,7, fikrim olmadığını belirtenler ise yüzde 28,4 oranına ulaştı.
Saha çalışması 17-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı.
Süreç dört gün içerisinde tamamlandı.
Araştırma Türkiye’nin 81 ilinin tamamında yürütüldü. Saha sürecinde kır ve kent ayrımı özenle gözetildi.
Toplamda 183 ilçede çalışma gerçekleştirildi.
Ankete 18 yaş ve üzeri kişiler katıldı. Toplam 2 bin 27 kişi ile görüşme yapıldı. Görüşmeler CATI (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle tamamlandı.