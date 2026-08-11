Kaynak: AA

Trabzonspor'un dünyaca tanınan Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın transferini duyurmak için hazırladığı tanıtım filmi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Araklı ve Sürmene ilçelerinde gerçekleştirilen çekimlerde Salah, yöre halkıyla bir araya gelirken Karadeniz kültürünün önemli parçaları da videoya taşındı.

'RÜYALAR GERÇEK OLUR'

Trabzonspor'un, "Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" mesajıyla yayımladığı tanıtım filminde 74 yaşındaki Hatice Akbaş'ın gördüğü bir rüya üzerinden Salah'ın transferi anlatıldı.

Senaryoda rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu gören Akbaş, Mısırlı yıldız için sofra hazırladı.

Salah'ın oturduğu sofrada kuymak, karalahana sarması, mavi yemiş, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetler yer aldı.

Karadeniz'in sofra kültürü ve misafirperverliğinin işlendiği video, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

'SALAH İLE AYNI MASADA OTURACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Tanıtım filminde Salah ile aynı sofrayı paylaşan Hatice Akbaş, çekimlerin ardından yaşadıklarını anlattı.

Daha önce Trabzon'da çekilen birçok dizide rol aldığını belirten Akbaş, Salah ile karşılaşmanın kendisi için bambaşka bir deneyim olduğunu söyledi.

Akbaş, "Kendi oğlum gibi hissettim. Çok sevindik. Çok başka bir duygu. Anlatılmaz yani öyle bir duygu benim için." ifadelerini kullandı.

Altı çocuk annesi Akbaş, Salah'ın çekimlerde yer alacağını ise ancak çekim günü öğrendiğini belirtti.

SALAH'TAN İMZALI FORMA SÖZÜ

Çekimler için kuymaktan sarmaya ve turşu kavurmasına kadar birçok yöresel yemek hazırladıklarını anlatan Akbaş, Salah'ın kendisine imzalı forma sözü verdiğini de açıkladı.

Trabzonspor'dan yeni sezonda şampiyonluk beklediğini söyleyen Akbaş, "Bal, kaymak, ligarba yedirdik, vitamini bol olsun. Çok memnun oldu, hep gülüyordu. O da oğlum gibi oldu. İnşallah benim evime de gelir, ziyaret eder hanımıyla, bekliyorum onu." ifadelerini kullandı.

'TELEFONLAR HİÇ DURMADI'

Tanıtım videosunun yayımlanmasının ardından büyük ilgi gördüğünü anlatan Hatice Akbaş, yakınlarının görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Akbaş, "Hiç telefonlar durmadı. Oğlum gibi sarıldım ona, sevdim. Çoğu akrabam, 'Biz de ağladık, Muhammed Salah ile nasıl çekebildin?' dedi. Herkes ağladı, çok şaşırdılar." diye konuştu.

'BİZDEN BİRİYMİŞ GİBİYDİ'

Tanıtım filminde rol alan Erkan Yüce de Salah ile gerçekleştirilen çekimlerin perde arkasını anlattı.

Çevresindeki bazı kişilerin görüntüleri izledikten sonra "Yapay zeka mı?" diye sorduğunu aktaran Yüce, çekimlerin tamamen gerçek olduğunu vurguladı.

Yüce, Salah'ın Karadeniz yemeklerine gösterdiği ilgiyi ise şu sözlerle anlattı:

"Karalahana sarmasını, kuymağı, hamsi kuşunu, fasulye turşumuzu, Laz böreğimizi hepsini tatmak istedi. Baktım bizden biriymiş gibi."

'TRABZON'UMUZA CAN GETİRDİ, KAN GETİRDİ'

Salah'ın transferinin şehirde yarattığı havaya da değinen Erkan Yüce, Mısırlı yıldız için "Trabzon'umuza can getirdi, kan getirdi." ifadelerini kullandı.