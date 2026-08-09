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Trabzonspor, dünya futbolunda ses getiren Mohamed Salah transferinin ardından özel bir tanıtım videosu yayınladı.

Son olarak Liverpool forması giyen ve Premier Lig kariyerinde tarihi rekorlara imza atan Mısırlı yıldızı renklerine bağlayan bordo-mavili kulüp, transfer duyurusunda Trabzon’a özgü detayları ön plana çıkardı.

'BİZDE RÜYALAR GERÇEK OLUR'

Trabzonspor’un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Salah transferiyle ilgili daha önce yapılan yorumlara göndermede bulunuldu.

Bordo-mavililer paylaşımında, “Rüyada görürsünüz diyenler... Bizde rüyalar gerçek olur.” ifadelerini kullandı.

TANITIMDA TRABZON'UN KÜLTÜREL UNSURLARINA YER VERİLDİ

Mohamed Salah’ın tanıtıldığı videoda Trabzon’un yöresel yemeklerine de yer verildi. Böylece dünya yıldızının transferi yalnızca futbol üzerinden değil şehrin kültürel unsurlarıyla da harmanlanarak duyuruldu.

Trabzonspor’un Salah için hazırladığı özel video, paylaşılmasının ardından sosyal medyada bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.