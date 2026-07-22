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Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayali kuran adaylar için en kritik dönemeç geçildi. Şampiyonların belli olduğu ve sınav sonuçlarının internet üzerinden erişime açıldığı maratonda gözler tercih tarihlerine ve kılavuza çevrildi.

TERCİH MARATONU 29 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, 2026-YKS tercih işlemlerinin 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında alınacağını bildirdi. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

KILAVUZ YAYIMLANDI, UZMAN DESTEĞİ KRİTİK

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ÖSYM tarafından yayımlanarak adayların kullanımına sunuldu. Üniversitelerin tavan ve taban puanları, başarı sıralamaları ile özel koşullarının yer aldığı kılavuz doğrultusunda tercih listelerinin hazırlanması gerekiyor.

Adaylara başarı sıralamalarını, yeteneklerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak uzman desteği almaları yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Belirlenen son gün olan 10 Ağustos'a kadar sistem üzerinden tercih değişiklikleri yapılabilecek.