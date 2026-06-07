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Üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan veya kazandığı halde kayıt yaptıramayan milyonlarca öğrenci için tarihi bir fırsat doğuyor. AK Parti, yükseköğretimle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden kayıt hakkı tanıyan kapsamlı bir yasa teklifi hazırladı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenmesi planlanan Geçici Madde 85 ile 2022'deki af uygulamasının kapsamı genişletilerek güncelleniyor. İşte öğrenci affının tüm detayları...

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Hazırlanan yeni düzenleme kapsamında üniversitelere dönüş için iki farklı ana grup belirlendi:

Birinci Grup: 2022 yılında yürürlüğe giren önceki af düzenlemesinden (Geçici Madde 83) çeşitli nedenlerle yararlanamayan veya başvuru süresini kaçıranlar.

İkinci Grup: 1 Temmuz 2022 tarihinden bu yana kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil, her ne sebeple olursa olsun üniversiteyle bağı kopanlar ile bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar.

Düzenleme; hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) seviyesindeki tüm öğrencileri kapsayacak.

KİMLER KAPSAM DIŞINDA TUTULUYOR?

Düzenlemede kamu vicdanını yaralamayacak sıkı güvenlik kriterleri de yer aldı. Buna göre;

Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar aftan yararlanamayacak. Ayrıca sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve oluşumlara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında kalacak.

BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ: 4 AYLIK SÜRE TANINACAK

Düzenlemeden yararlanmak isteyen öğrencilerin, yasa teklifinin TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine kaldıkları yerden başlayabilecek.

Askerdeki gençlere ek süre: Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yerine getirmekte olanlar, terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde aynı haklardan eksiksiz yararlanabilecek.

ÜNİVERSİTE DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLERE YATAY GEÇİŞ İMKANI

Öğrenci affı kapsamında üniversitesine yeniden kayıt yaptıran öğrencilere önemli bir kolaylık daha sağlanıyor. Öğrencilerin ÖSYS/YKS puanı, okula giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının taban puanına eşit ya da üzerinde olması durumunda yatay geçiş talebinde bulunabilecekler.

Ayrıca bu madde kapsamında öğrenci statüsü kazananlar, Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık öğretim programlarına da doğrudan yatay geçiş yapabilecek. Uygulamaya ilişkin tüm usul ve esasları belirleme yetkisi ise Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) verilecek.