Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, rotasını Arjantin’e çevirdi.

TYC Sports'un haberine göre, Siyah-beyazlıların, Boca Juniors forması giyen genç orta saha Milton Delgado ile ilgilendiği iddia edildi.

20 yaşındaki ön libero oyuncusunu sadece Beşiktaş değil, Inter ve Bournemouth gibi Avrupa ekiplerinin de takip ettiği belirtildi. Ancak oyuncu için Boca Juniors’a henüz resmi bir teklif yapılmadığı ifade edildi.

Bu sezon 22 maçta görev alan Delgado, 1 asistlik performans sergilerken Arjantin U20 Milli Takımı’nda da forma giydi.

Merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde oynayabilen genç futbolcunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon Euro olduğu aktarıldı.