Dünyanın en gizemli pasaportu bir tarikata ait: Sadece 500 kişide bulunuyor

Dünyada en nadir bulunan pasaportun Malta Egemen Askeri Tarikatı (SMOM) tarafından basılan resmi pasaport olduğu açıklandı.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Singapur ve Japonya gibi ülkeler pasaport güç endekslerinde zirvede yer alırken, dünyada en nadir bulunan pasaportun Malta Egemen Askeri Tarikatı (SMOM) tarafından basılan resmi pasaport olduğu açıklandı.

Kendine ait bir toprağı bulunmayan bu egemen kurumun dünya genelinde sadece 500 aktif pasaportu bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "gözlemci statüsünde" egemen bir kurum olarak tanınan tarihi tarikat, diplomatik pasaportunu son derece sınırlı bir kitleye tahsis ediyor.

Söz konusu pasaport, yalnızca tarikat bünyesinde faaliyet gösteren en üst düzey diplomatlar ile hükümet üyelerinin kullanımına sunuluyor.

SADECE GÖREV SÜRESİ BOYUNCA GEÇERLİ OLUYOR

Mülkiyet sınırları ya da fiziksel bir ülkesi olmamasına rağmen uluslararası hukukta diplomatik ayrıcalıklara sahip olan tarikatın verdiği bu pasaportlar, kalıcı bir kimlik belgesi niteliği taşımıyor.

Dünyadaki en özel pasaport olarak kabul edilen bu belge, hak sahiplerine yalnızca yürüttükleri resmi görev süreleri boyunca tahsis ediliyor ve görev hitamında geçerliliğini yitiriyor.

