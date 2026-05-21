Beşiktaş, teknik direktörlüğe eski Galatasaraylıyı istiyor: Mancini kararını verdi bile

Yeniçağ Gazetesi
Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlıların aday listesinde Roberto Mancini, Razvan Lucescu ve Ange Postecoglou gibi dikkat çeken isimler yer aldı. Manci'nin kararı ise belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeni hocasını belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlı yönetim, yeniden yapılanma kapsamında futbol direktörlüğü görevine Önder Özen’i getirirken, teknik direktör adayları da netleşmeye başladı.

MANCINI'NİN KARARI BELLİ OLDU

Listedeki isimlerden biri olan Roberto Mancini, şu anda Al-Sadd’ı çalıştırıyor. Katar temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli teknik adamın kariyerine yeniden Avrupa’da devam etmek istediği öğrenildi.

Yıllık 9 milyon Euro kazanan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mancini’nin, Beşiktaş’la anlaşma sağlanması halinde maaşında indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer isim ise Razvan Lucescu oldu. Deneyimli çalıştırıcının geleceğinin, PAOK yönetimiyle yapacağı görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.

Lucescu’nun sözleşmesinde çıkış maddesi bulunduğu ve Beşiktaş yönetiminin bu bedeli ödemeye sıcak baktığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı kurmayların ayrıca UEFA’da maç analistliği yapan ve Olympiakos’ta danışmanlık görevinde bulunan Ange Postecoglou’nun durumunu da yakından takip ettiği kaydedildi.

