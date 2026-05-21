Hindistan, Hint Okyanusu’nun kuzeyinde dev bir yapay ada ve yeni nesil mega liman projesi için çalışmalarını hızlandırdı. Proje kapsamında deniz dolgusu yapılarak yaklaşık 1.448 hektarlık yeni alan oluşturulması planlanıyor.

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre projede toplam 9 büyük konteyner terminali yer alacak. Her terminalin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olması planlanırken, limanda ayrıca sıvı yük terminalleri, çok amaçlı yük alanları ve güvenlik bölgeleri kurulacak.

DEV KONTEYNER GEMİLERİ İÇİN TASARLANIYOR

Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip olacak limanın, dünyanın en büyük konteyner gemilerine hizmet verebilecek kapasitede inşa edilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, projenin tamamlanmasıyla Hindistan’ın dış ticaret kapasitesinde önemli artış yaşanabileceğini belirtiyor.

Projede ayrıca uzun dalgakıran sistemleri, büyük depolama alanları, demiryolu bağlantıları ve otoyol altyapısının da yer alacağı ifade edildi.

İLK TERMİNALLER İÇİN HEDEF 2029

Yaklaşık 9 milyar dolarlık maliyete ulaşabileceği belirtilen projenin resmi temel süreci 2024 yılında başladı. Deniz dolgusu ve inşaat çalışmalarının ise 2026 itibarıyla hız kazandığı aktarıldı.

İlk terminallerin 2029 yılında hizmete açılması planlanırken, tüm projenin 2034 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Uzmanlar, mega limanın Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki deniz ticaretinde stratejik rol üstlenebileceğini değerlendiriyor.