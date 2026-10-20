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Kaynak: AA

Türkiye Tenis Federasyonunun paylaştığı bilgilere göre, dünya sıralamasında 63. sırada bulunan Zeynep Sönmez, WTA 250 kategorisindeki organizasyonun açılış turunda dünya 90 numarası Avustralyalı Maya Joint ile korta çıktı.

Sert zeminde oynanan karşılaşmada ilk seti 6-3 kaybeden milli sporcu, sonraki iki seti 6-4 ve 6-3 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve turnuvada yoluna devam etme hakkı elde etti.

Zeynep Sönmez, ikinci tur karşılaşmasında yarın turnuvanın bir numaralı seribaşı ABD'li Ann Li ile karşı karşıya gelecek.