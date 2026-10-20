Türkiye Tenis Federasyonunun paylaştığı bilgilere göre, dünya sıralamasında 63. sırada bulunan Zeynep Sönmez, WTA 250 kategorisindeki organizasyonun açılış turunda dünya 90 numarası Avustralyalı Maya Joint ile korta çıktı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya Açık'ta tur atladı - Resim : 1

Sert zeminde oynanan karşılaşmada ilk seti 6-3 kaybeden milli sporcu, sonraki iki seti 6-4 ve 6-3 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve turnuvada yoluna devam etme hakkı elde etti.

Zeynep Sönmez, Putintseva engeline takıldı: İlk turda veda ettiZeynep Sönmez, Putintseva engeline takıldı: İlk turda veda ettiSpor

Zeynep Sönmez, ikinci tur karşılaşmasında yarın turnuvanın bir numaralı seribaşı ABD'li Ann Li ile karşı karşıya gelecek.