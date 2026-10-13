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Kaynak: AA

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin’in Wuhan kentinde gerçekleştirilen Wuhan Açık’ın açılış turunda Kazakistanlı Yulia Putintseva ile karşı karşıya geldi. Dünya sıralamasında 59. basamakta yer alan 24 yaşındaki sporcu, WTA 1000 kategorisindeki turnuvada 79. sıradaki rakibine sert kortta mağlup oldu.

Üç set üzerinden oynanan karşılaşmada Sönmez, 7-6, 3-6 ve 5-7’lik set sonuçlarıyla 2-1 yenildi. Bu sonuçla milli tenisçinin Wuhan Açık’taki mücadelesi ilk turda sona erdi.

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam organizasyonu olan Avustralya Açık’ta da Putintseva ile karşılaşmıştı. Milli sporcu, söz konusu turnuvanın üçüncü turunda Kazak rakibine 2-1 mağlup olmuştu.