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Kaynak: Haber Merkezi

Anket şirketleri sokakta vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor.

Ank-Ar’ın yayımladığı yeni anket verileri, PGM Projeksiyon üzerinden yapılan milletvekili dağılımı hesaplamasıyla dikkat çekti.

AK PARTİ İLK SIRADA

Paylaşılan sonuçlara göre, AK Parti yüzde 29,3 ile ilk sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 26,4 oy oranıyla ikinci sırada bulunuyor.

Ankette AK Parti’nin 230 milletvekili çıkaracağı öngörülürken, Yeni Parti için 188 milletvekili tahmini yapıldı. İki parti arasındaki oy farkı ise 2,9 puan olarak hesaplandı.

İYİ PARTİ VE DEM PARTİ’DEN 65’ER MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ

Anket sonuçlarına göre İYİ Parti yüzde 11,3 oy oranıyla 65 milletvekili, DEM Parti ise yüzde 9 oy oranıyla yine 65 milletvekili çıkarıyor.

MHP’nin yüzde 7,2 oy oranıyla 29 milletvekili kazanacağı tahmin edilirken, Zafer Partisi yüzde 3,4 oy oranıyla 7 milletvekili, Yeniden Refah Partisi ise aynı oy oranıyla 6 milletvekili çıkarıyor.

CHP’NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 2 OLARAK ÖNGÖRÜLDÜ

Paylaşılan projeksiyonda A Parti yüzde 3,3 oy oranıyla 2 milletvekili, CHP yüzde 2,8 oy oranıyla 2 milletvekili çıkarıyor.

TİP’in ise yüzde 2,3 oy oranıyla 6 milletvekili kazanacağı öngörülüyor.

PGM PROJEKSİYON SONUÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan milletvekili dağılımı tahmininde AK Parti ilk sıradaki yerini korurken, Yeni Parti ikinci sırada konumlanıyor. İYİ Parti ve DEM Parti’nin 65’er milletvekiliyle aynı sayıya ulaşması da sonuçların öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.