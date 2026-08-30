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Milli savaş uçağımız KAAN'ın 2027'de silahlı atış testlerine başlayacağını bildiren TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 'KAAN, yeterli olgunluk seviyesine ulaştı. Önümüzdeki sene 3. prototipte hem dış kanat altından hem de iç haznelerinden silahlı testler yapılacak' diye konuştu.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 5. nesil yerli ve milli savaş uçağı KAAN ile ilgili açıklamalar yaptı.

Star'da yer alan habere göre Demiroğlu, "Aerodinamik yapılardaki test sonuçlarına bakarak bazı düzeltmeler ve iyileştirmeler ki bunların çok olacağını düşünmüyoruz. Çünkü bayağı bir olgunluk seviyesine geldi KAAN" şeklinde konuştu.

2027 YILINA İŞARET EDİLDİ

KAAN'ın geldiği aşamayı değerlendiren Demiroğlu, KAAN'ın 3'üncü prototipinin silahlı testleri için 2027 yılını işaret etti.

Demiroğlu, "Silahlı testler olmadan KAAN olmaz. O, 3'üncü prototiple inşallah beraber yapılacak. Şu andaki planda ilk iki uçak uçuş zarflarını ve aerodinamik testlerde kullanılacak. 3'üncü prototip ise silahlı; hem kanat altından hem de iç haznelerden testler önümüzdeki sene yapılıyor olacak" diye konuştu.

Demiroğlu, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde yaptığı açıklamada yerli motor çalışmalarının da yoğun şekilde sürdüğünü aktarmış "İnşallah yerli motorumuzun çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. 2032 bandında da onun testlerine başlayacağız. Onu da yerli yaptığımız zaman yerli olmayan bir şey kalmamış olacak. Tamamen yerli ve milli platformumuz olarak teslimatlara başlayacağız."demişti.

13 DAKİKA HAVADA KALDI

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan ve geliştirilen savaş uçağı projesinde; KAAN ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi ve 13 dakika havada kaldı.

KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirdi ve 14 dakika havada kaldı. KAAN, bu uçuşta 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

KAAN üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlıyor.

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı KAAN hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor.

TUSAŞ'ın güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile 'savaşçı' olarak dikkat çekiyor.

UÇUŞLAR 2028'DE TAMAMLANACAK

KAAN'ın prototip geliştirme çalışmaları sürerken 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor.

Milli muharip uçak KAAN, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Milli muharip uçak, 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.