İzmir’de faaliyet gösteren Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN’a sağladığı ana güç üretim altyapısını HÜRKUŞ platformuna uyarlayarak teslimat fazına geçti.
Dünyada 5 firma yapabiliyor: KAAN'ın gücü şimdi de HÜRKUŞ, HÜRJET ve GÖKBEY'de
İzmirli Volt Teknoloji, KAAN için ürettiği milli ana güç sistemini HÜRKUŞ'a entegre etti; HÜRJET ve GÖKBEY için AR-GE süreçlerini sürdürüyor. Yerli alternatör ve jeneratörlerle havacılıkta dışa bağımlılığın bitirilmesi hedefleniyor.Kaynak: AA
Şirket, elde ettiği mühendislik deneyimini HÜRJET ve GÖKBEY projelerine de taşımak adına yeni nesil sistem geliştirme çalışmalarına devam ediyor.
Uçuş emniyeti ve görev başarısında kritik role sahip alternatör, jeneratör ve kontrol birimlerinden oluşan ana güç üretim teknolojileri, dünyada yalnızca sınırlı sayıda üretici tarafından tasarlanabiliyor.
Yaklaşık dört yıl süren AR-GE sürecinin ardından özgün bir yaklaşımla geliştirilen yerli sistem; tasarım, test, entegrasyon ve sertifikasyon aşamalarını başarıyla tamamlayarak KAAN'ın yer testleri ile ilk uçuşunda görev üstlendi.
Tersine mühendislik veya mevcut bir modeli kopyalama yöntemi kullanılmadan hayata geçirilen sistemin yazılım algoritmaları ve elektromanyetik mimarisi tamamen milli imkanlarla tasarlandı.
KAAN'da elde edilen bu teknolojik yetkinlik, ilk olarak HÜRKUŞ’a adapte edildi. Firma, farklı güç ihtiyaçları bulunan HÜRJET ve GÖKBEY platformları için özel çözümler sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Projenin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Volt Teknoloji Genel Müdürü Ulaş Tutan, havacılık standartlarına uygun alternatör ve jeneratör üreterek milli projelere katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Türkiye'de daha önce bu nitelikte bir çalışma yapılmadığına dikkat çeken Tutan, şunları kaydetti:
"Ürünümüz gerçekleştirilen testlerde beklenen görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Ancak uçak üzerindeki testlerimiz devam ediyor. Yaptığımız ürün yüksek teknolojik bir ürün. Dünyada 5 firmanın yapabildiği bir ürün ve o teknolojide bu ürünü sağlayabilmek ciddi anlamda altyapı gerektiriyor.”
“Bu altyapıları şu an için sağlayabilmiş durumdayız. Tüm hava platformlarının elektrik gücüne ihtiyacı vardır. İHA, helikopter ve uçak olsun fark etmiyor.”
“Sivil ya da askeri havacılığa hizmet eden tüm ürünler için alternatör, jeneratörler kullanılmaktadır. Kullanılması gerekli olan bir üründür. Bu nedenle de o platformlar için farklı kilovatlarda ve boyutlarda ürün özelleştirebilme kabiliyetimiz vardır."
"Ayrıca sistemimizi HÜRJET için bir geliştirme fazımızdayız. Yine GÖKBEY için de geliştirmelerimiz sürmektedir. İHA'larımızda, helikopterlerimizde, uçaklarımızda, Volt Teknoloji olarak geliştirdiğimiz ürünlerin yerli ve milli olarak orada kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.”
“Burada ana amacımız yurt dışına bağımlılığı sıfıra indirmektir. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.”
“Yurt dışına satılan hava platformlarımızda yine bizim geliştirdiğimiz ürünler kullanılarak yurt dışı bağımlılığı hem ortadan kaldırılmış oluyor hem ihracatın çok daha kolay şekilde yapılması sağlanabiliyor."
Bünyesindeki geniş AR-GE kadrosuyla tasarlanan sistemleri seri üretim hattına aktarma kabiliyetine sahip olan şirket, insansız hava araçları, helikopter ve uçak gibi farklı hava platformlarının ihtiyaç duyduğu güç seviyelerine göre özelleştirilmiş çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.