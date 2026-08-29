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Bundesliga'da yeni sezonun açılış haftasında Köln ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Mücadelede milli futbolcu Ozan Kabak, sezonun ilk maçında gol sevinci yaşadı.

SEZONUN İLK MAÇINDA OZAN KABAK'TAN HARİKA KAFA GOLÜ

Hoffenheim formasıyla sahaya ilk 11'de çıkan Ozan Kabak, karşılaşmanın 67. dakikasında kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükseldi.

Ozan Kabak, kornerden attığı golle Hoffenheim'ı 2-1 öne geçirdi! 🔥 pic.twitter.com/BrzknqfQWK — S Sport Plus (@ssportplustr) August 29, 2026

İki kişi arasından kafayı vurmayı başaran milli stoper, topu ağlara göndererek Bundesliga'da 2026-2027 sezonuna golle başladı.

OZAN'IN GOLÜ HOFFENHEIM'A YETMEDİ

Hoffenheim zorlu Köln deplasmanda iki kez öne geçse de sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Adam Daghim'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Hoffenheim, 51. dakikada Köln'ün genç yıldızı Said El Mala'nın golüne engel olamadı.

67'de Ozan bir kez daha Hoffenheim'ı öne geçirdi. Bu kez sahneye Thijs Dallinga çıktı ve 72 ve 82 olmak üzere 10 dakika arayla attığı 2 golle Köln'e galibiyeti getiren isim oldu.

Hoffenheim haftaya Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Köln ise Stuttgart deplasmanına gidecek.