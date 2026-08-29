Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi

Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35 savaş uçağı programının toplam tedarik maliyetinin 51 milyar dolar yükselerek 536,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yüzde 10'luk bu fiyat artışında modernizasyon süreci, tedarik giderleri, enflasyon ve yedek parça gereksinimi etkili oldu.

Utku Beycan Utku Beycan
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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 1

ABD Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan güncel "Modernize Edilmiş Seçilmiş Tedarik Programları" raporuna göre, F-35 programının tedarik maliyeti 485,2 milyar dolardan 536,2 milyar dolara tırmandı.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 2

Hesaplanan 51 milyar dolarlık artışın 32 milyar doları uçak ve motor alımından, 19 milyar doları ise araştırma, geliştirme, test ve değerlendirme süreçlerinden kaynaklandı.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 3

F-35 platformunun geliştirme giderleri 106,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 4

Maliyet yükselişinde, Block 4 modernizasyonunda yaşanan aksamalar ile motorun elektrik üretimi ve soğutma altyapısını güçlendirmeye yönelik harcamalar belirleyici rol oynadı.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 5

Silah, sensör ve görev sistemlerini güncellemeyi amaçlayan Block 4 projesi, hava üstünlüğü ve hava savunmasının bastırılmasına yönelik 55 yeni yeteneği kapsıyor.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 6

Pentagon, yüklenici firmaların performans kayıpları ve gecikmeleri sebebiyle Block 4 bütçesini 900 milyon dolar ilave ödenekle artırdı.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 7

Tedarik bütçesindeki tırmanışta ayrıca Northrop Grumman imzasını taşıyan yeni AN/APG-85 radarının imalatı, güç ve termal yönetim gereksinimleri ile yükselen üretim destek ve yüklenici giderleri etkili oldu.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 8

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, yedek parça yetersizliği ile yetersiz bakım faaliyetlerinin filonun göreve hazırlık oranlarını olumsuz etkilediğini vurguluyor.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 9

Pentagon, filonun harbe hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla yedek parça stoklarını büyütmeyi hedefliyor.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 10

Savunma Bakanlığı, eylül 2025 döneminde Lockheed Martin ile 296 adet F-35 üretimi için 24,29 milyar dolarlık anlaşma sağlamıştı.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 11

Motor üreticisi Pratt & Whitney ile yapılan sözleşmelerin toplam değeri ise 6,6 milyar dolara ulaştı.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 12

Yapılan anlaşmalar doğrultusunda üç farklı F-35 varyantının ortalama birim maliyetinin 104,4 milyon doları bulduğu öngörülüyor.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 13

Pentagon; enflasyonist baskılar, malzeme fiyatlarındaki yükseliş ve teslimatların ileri tarihlere sarkmasının toplam bütçeye ek yük getireceğini tahmin ediyor.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 14

Açıklanan 536,2 milyar dolarlık alım maliyetine F-35 filosunun uzun vadeli işletme ve idame giderleri dahil edilmedi.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 15

Uçakların 90 yıla yayılan kullanım ömrü boyunca bakım, destek ve işletilmesi için yaklaşık 1,5 trilyon dolar daha harcanacağı öngörülüyor.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 16

Uçak ve motor alımının yanı sıra simülasyon altyapısı, muharebe ağları, yakıt, personel ve gelecekteki modernizasyon projeleri dahil edildiğinde F-35 programının toplam maliyetinin yaklaşık 2 trilyon dolara yaklaşacağı hesaplanıyor.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 17

Temmuz 2026 sonu verilerine göre ABD için planlanan 2 bin 470 adet F-35 savaş uçağının 872 adedi teslim edildi.

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Türkiye de satın almaya çalışıyordu: F-35 programı çıkmaza girdi - Resim: 18

Küresel ölçekte ise 20 farklı ülkede 1.200'ü aşkın F-35 aktif olarak görev yapıyor.

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