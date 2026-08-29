Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe karşılaşması öncesinde takımının son durumunu ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Fenerbahçe karşısında sahaya öz güvenli çıkacaklarını belirten Fink, hem savunmada hem de hücumda kusursuza yakın bir performans göstermeleri gerektiğini söyledi.

FENERBAHÇE MAÇINDA ÖZ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE OYNAYACAĞIZ'

Genç ve mücadeleci bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Alman teknik adam, "Fenerbahçe karşısında elbette öz güvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Genç bir kadromuz var ama iyi bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Tutkulu bir takımız. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak umarım rakibimize zarar verir ve istediğimizi alırız" dedi.

Fink, oyuncularından yüksek mücadele beklediğini belirterek, "Birbirimiz için çok savaşmamız, tutkulu oynamamız ve ciddi bir mücadele göstermemiz gerekecek. Ne olursa olsun yarın sahada her şeyini ortaya koyan bir takım olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNDAKİ DEĞİŞİME DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'e gelen yıldız futbolcuların ligin gelişimine katkı sağladığını ifade eden Fink, Türkiye'deki futbol atmosferinin de önemli bir faktör olduğunu söyledi.

"Stadyumlar doluyor ve çok iyi bir enerji oluşuyor" diyen Fink, Türk futbolunda temponun yükseldiğini ve ligin her geçen gün geliştiğini belirtti.

'GALATASARAY'IN KOLAY ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Şampiyonluk yarışına ilişkin de konuşan Fink, son yıllarda zirveye damga vuran Galatasaray'ın bu sezon aynı rahatlıkta ilerlemesini beklemediğini söyledi.

Alman çalıştırıcı, "Son yıllarda peş peşe şampiyonluklar elde eden bir takımdan bahsediyoruz ancak bu sezonun aynı şekilde geçeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın kolay şekilde şampiyon olacağını düşünmüyorum" dedi.

Trabzonspor ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımın önemli transferler yaptığını hatırlatan Fink, bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça yakın geçmesini beklediğini sözlerine ekledi.