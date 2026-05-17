Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Nassr bir büyük turnuvada daha mutlu sona ulaşamadı.

MERİH DEMİRAL'DAN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM

Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Gamba Osaka'ya Türk futbolcu Deniz Hümmet'in golüyle 1-0 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Al Nassr'a milli futbolcu Merih Demiral'dan çok konuşulacak bir gönderme geldi.

AL NASSR'A KUPA GÖNDERMESİ

Al-Ahli ile kazandığı kupalarla poz verdiği bir fotoğrafını kahkaha emojisiyle paylaşan Merih Demiral'ın bu göndermesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

SON MAÇTA BÜYÜK GERİLİM YAŞANMIŞTI

Ligde Al Nassr ile Al Ahli arasında oynanan son karşılaşmada Kingsley Coman'ın Merih Demiral'a yaptığı sert müdahale sonrası saha karışmıştı. Merih Demiral maç sonu kendisine yönelik tepkilerden sonra Al Nassr tribünlerine Asya Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluk madalyasını göstermişti.