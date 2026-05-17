Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, takımının iyi mücadele ettiğini belirtirken yeni sezon için önemli mesajlar verdi.

RADO: 'TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, beklediklerinden daha farklı bir karşılaşma oynandığını belirterek, “Bu maçın açıkçası daha zor olacağını düşünmüştük ama gerçekten iyi bir maç çıkardık. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum, bugün takımımızla gurur duyuyorum güzel bir maç çıkardık” dedi.

'SAHADA GÜÇLÜ DURDUK'

Oyuncularının sahadaki mücadelesine dikkat çeken Rumen teknik adam, “Sahada güçlü bir duruş sergiledik. Son 2 maçta rakiplerimiz Konferans Ligi’ni hedefleyen takımlardı, ikisine de adil bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ SEZON İÇİN TRANSFER UYARISI

Yeni sezon planlamasına da değinen Radoi, kadroda değişikliklerin yaşanacağını açıkladı.

Radoi, “Strateji belirleyeceğiz, bizlerle kimler gelecek, kimler bizimle olacak bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Fikirlerimiz ve düşüncelerimizde açık olmazsak gelecek sezon için favori olmayabiliriz” şeklinde konuştu.

'DAHA İYİ FUTBOLCULAR BULMAK ZOR'

Transfer piyasasının zorluğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, “Daha iyi futbolcular bulmak, daha düşük bütçeli oyuncular bulmak biraz zor olabilir. Bu yüzden bir an önce bir şeylerin yapılması lazım” dedi.