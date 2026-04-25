Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli ile Machida Zelvia karşı karşıya geldi.

MERİH DEMİRAL DİREĞE TAKILDI

Merih Demiral ilk 11'de başladığı dev finalde gol atmaya çok yaklaşsa da direğe takıldı. 42. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde milli oyuncunun şutunda top üst direkten geri geldi.

AL AHLI 10 KİŞİ KALDI

Nefes kesen mücadelenin ikinci yarısında ise tansiyon yükseldi. Al Ahli'de Zakaria Al Hawsawi 68'de rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi oynayan Al Ahli Merih Demiral'ın liderliğinde kalesini gole kapatarak maçı uzatmalara taşıdı.

ALBIRAKAN'IN GOLÜ AL AHLI'Yİ İKİNCİ KEZ ZAFERE TAŞIDI

Uzatma dakikalarında ise Firas Albirakan 96'ıncı dakikada Frank Kessie'nina asistini gole çevirerek 10 kişi mücadele eden son şampiyon Al Ahli'yi 1-0 öne geçirdi.