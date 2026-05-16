Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile Japon ekibi Gamba Osaka karşı karşıya geldi.

Al-Awwal Park’ta oynanan mücadeleyi, 29 yaşındaki Türk golcüsü Deniz Hümmet’in kaydettiği golle 1-0 kazanan Gamba Osaka, kupanın sahibi oldu.

İsveç doğumlu futbolcu Deniz Hümmet, bu başarıyla Asya Şampiyonlar Ligi 2’de şampiyonluğa ulaşan bir diğer Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

RONALDO YİNE KUPA HASRETİNİ DİNDİREMEDİ

Futbol tarihinin en golcü isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, kariyerinde 1000 gol hedefine yaklaşmasına rağmen Al Nassr formasıyla kupa sevinci yaşayamadı.

2023 yılından bu yana Suudi Arabistan ekibinde forma giyen Portekizli yıldız, 142 maçta 121 gol ve 24 asistlik performans sergilese de finalden eli boş ayrıldı.

AL NASSR İLK YENİLGİSİNİ FİNALDE ALDI

Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, turnuvada finale kadar oynadığı tüm maçları kazanarak gelmişti. Ancak Suudi ekibi, ilk mağlubiyetini finalde yaşayarak Asya Şampiyonlar Ligi 2’ye veda etti.

DENİZ HÜMMET RİZESPOR'DA DA FORMA GİYMİŞTİ

2025 yılından itibaren Gamba Osaka'da forma giyen Deniz, 2021/22 ve 2022/23 sezonlarında Çaykur Rizespor forması giymişti.

Karadeniz ekibiyle 48 maça çıkan Deniz Hümmet, bu süreçte 4 gol atarken 2 de asist yaptı.