A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.
Montella'dan haber bekliyor: Galatasaray ve Trabzonspor'u peşine taktı... Milli davet alabilir
A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hazırlanırken, teknik direktör Vincenzo Montella’nın kadro tercihleri şimdiden merak konusu oldu. Öte yandan Galatasaray ve Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alan Çaykur Rizespor’un Türk yıldızı ilk kez A Milli Takım’a davet alabilir.Alper Talha Şimşek
TURNUVA ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇLARI
2026 Dünya Kupası öncesi geri sayım devam ederken A Milli Takım, turnuva hazırlıkları kapsamında iki önemli hazırlık maçına çıkacak. Milliler, ilk hazırlık maçında 1 Haziran’da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. İkinci hazırlık maçı ise 7 Haziran’da Venezuela ile oynanacak.
Ay-yıldızlılar, D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.
FİKSTÜR
14 Haziran
07.00 | Avustralya - Türkiye
20 Haziran
07.00 | Türkiye - Paraguay
26 Haziran
05.00 | Türkiye - ABD
Öte yandan teknik direktör Vincenzo Montella’nın aday kadrosu da şimdiden merak konusu oldu.
DEVLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ! İLK DAVETİNİ ALABİLİR
Çaykur Rizespor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Galatasaray ile Trabzonspor gibi kulüplerin de transfer listesine aldığı Mithat Pala’nın ilk kez A Milli Takım’a davet edilme ihtimali gündeme geldi.
Çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkan 25 yaşındaki futbolcu, sağ bek, sol bek ve orta saha bölgelerinde görev yapabiliyor.
Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 35 maçta süre alan Mithat Pala, özellikle son oynanan Beşiktaş karşısındaki performansıyla dikkat çekti.
Dinamik yapısıyla öne çıkan Mithat Pala, Montella’dan gelecek olası daveti bekliyor.
MESAJI VERMİŞTİ
Mithat, geçtiğimiz günlerde AA muhabirine yaptığı açıklamada kariyer hedeflerine ilişkin ise şunları söylemişti:
“Her futbolcunun olduğu gibi benim de öncelikle A Milli Takım hedefim var. Bunun için çalışmaya devam ediyorum. Milli takıma gitmeyi çok istiyorum ve en kısa sürede bunu başaracağımı düşünüyorum. Bunun dışında büyük takımlarda oynamak ve Rizespor’u Avrupa’da temsil etmek istiyorum.”