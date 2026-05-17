Jose Mourinho Benfica ile Portekiz Premier Ligi'nde sıra dışı bir sezon geçirdi.

Son hafta deplasmanda Estoril'i 3-1 mağlup eden Benfica, namağlup bir şekilde sezonu tamamlamasına rağmen ligi 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı.

BENFICA İLK 15 DAKİKADA SKORA GİTTİ

Antonio Coimbra da Mota Stadı’nda oynanan karşılaşmada Benfica’ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Richard Rios, 13. dakikada Alexander Bah ve 15. dakikada Rafa Silva kaydetti. Ev sahibi Estoril’in tek golü ise 90. dakikada Peixinho’dan geldi.

NAMAĞLUP AMA ÜÇÜNCÜ

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, ligi yenilgi almadan tamamladı. Buna rağmen 80 puanda kalan Portekiz devi sezonu üçüncü sırada bitirdi. Şampiyonluğu daha önce ilan eden FC Porto zirvede yer alırken, ikinci sırayı Sporting CP aldı.