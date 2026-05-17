Yurtta etkili olan güneşli hava kısa sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde yeniden yağışlı hava etkisini gösterecek.
Meteoroloji tarih verdi: Birçok il sağanak yağış altında kalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde sağanak yağışların yeniden etkili olacağını duyurdu. İstanbul başta olmak üzere birçok ile kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapılırken, vatandaşlardan sel ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.Alper Talha Şimşek
Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre İstanbul’un kuzey kesimleri başta olmak üzere birçok ilde yerel kuvvetli yağış görülecek.
Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
YAĞIŞLI HAVA HAFTA BOYUNCA SÜRECEK
17 Mayıs Pazar günü Marmara ve Ege’de başlayan sağanak yağışların İç Anadolu ve Karadeniz’e doğru yayılması bekleniyor. Pazartesi günü itibarıyla kuzey, iç ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanak etkisini artıracak.
Salı günü Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağışlı sistem devam ederken, Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’de parçalı bulutlu bir hava görülecek.
Çarşamba ve perşembe günleri ise yağışlı hava neredeyse tüm yurtta etkili olacak. Özellikle 21 Mayıs Perşembe günü Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.
İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Meteoroloji, İstanbul’un özellikle kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Kırklareli, Sakarya, Balıkesir’in batısı ve Batı Karadeniz’de de yağışların yerel olarak şiddetli olabileceği belirtildi.
Uzmanlar, ani yağışlarla birlikte yaşanabilecek su baskınları ve trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI DA YAPILDI
Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Marmara’nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağını bildirirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmediğini açıkladı.