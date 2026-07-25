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Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Olympiakos forması giyen Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis transferinde sona geldi.

İMZA AN MESELESİ

Jack Butland, Oscar Zambrano, Matt Targett ve Hidemasa Morita'yı kadrosuna katan Hull City'nin, Tzolakis transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

Transferin tamamlanmasının ardından 23 yaşındaki kalecinin takımın Slovenya kampına katılacağı öğrenildi. Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic de daha önce transferin yüzde 95 oranında tamamlandığını açıklamıştı.

FENERBAHÇE'Yİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Hull City'nin Tzolakis'i kadrosuna katması, Fenerbahçe cephesinde de önemli bir gelişmeyi tetikleyebilir.

İddiaya göre Yunan kalecinin Olympiakos'tan ayrılmasıyla birlikte Yunan ekibi, sarı-lacivertlilerin kalecisi Dominik Livakovic için harekete geçecek. Böylece Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında da bir yer açılmış olacak.

4 YILLIK SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Habere göre Konstantinos Tzolakis'in Hull City ile 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, transferin resmiyet kazanmasının ardından Livakovic cephesindeki gelişmelerin de hızlanabileceği ifade ediliyor.