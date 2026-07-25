Türkiye'nin 11 ilinin altından altın çıkarılacak: Bakanlık listeyi açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MTA verileri Türkiye'nin devasa altın potansiyelini gözler önüne serdi! Ege'den Marmara'ya, Doğu Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar uzanan hatta tam 11 il "altın kuşağı" ilan edildi. Avrupa'nın en büyük açık ocak madenlerinden tarihi antik sahalara kadar en kritik üretim merkezleri sıralanırken, jeolojik incelemelerin yoğunlaştığı 27 resmi potansiyel saha da tek tek açıklandı. İşte Türkiye'de madencilikte yeni dönemi başlatan 11 ilin tam sıralaması ve mercek altındaki o sahalar...