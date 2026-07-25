Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MTA verileri Türkiye'nin devasa altın potansiyelini gözler önüne serdi! Ege'den Marmara'ya, Doğu Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar uzanan hatta tam 11 il "altın kuşağı" ilan edildi. Avrupa'nın en büyük açık ocak madenlerinden tarihi antik sahalara kadar en kritik üretim merkezleri sıralanırken, jeolojik incelemelerin yoğunlaştığı 27 resmi potansiyel saha da tek tek açıklandı. İşte Türkiye'de madencilikte yeni dönemi başlatan 11 ilin tam sıralaması ve mercek altındaki o sahalar...
Türkiye'nin 11 ilinin altından altın çıkarılacak: Bakanlık listeyi açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MTA verileri Türkiye'nin devasa altın potansiyelini gözler önüne serdi. Ege'den Marmara'ya, Doğu Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar uzanan hatta tam 11 il "altın kuşağı" ilan edildi.Kaynak: Diğer
Batı Anadolu Altın Kuşağında Dev Kapasite
Sözcü'de yer alan habere göre volkanik ve hidrotermal kayaç yapısıyla dikkat çeken Batı Anadolu, aktif işletilen modern altın madenlerinin merkezi durumunda:
İzmir: Yüksek cevher kapasitesiyle Ovacık ve Efemçukuru sahaları.
Manisa: Tarihten bu yana zenginliğiyle bilinen antik Sart altın sahası.
Uşak: Avrupa'nın en büyük açık ocak altın madenlerinden biri olan Kışladağ.
Eskişehir: Zengin yataklarıyla bilinen Kaymaz sahası.
Öte yandan Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Uşak hattı, yeni sondaj çalışmaları ve ruhsatlarıyla geleceğin en büyük maden merkezleri arasında gösteriliyor.
Doğu Karadeniz Ve Doğu Anadolu Dev Rezervlerle Öne Çıkıyor
Yeraltı kaynakları açısından stratejik öneme sahip Doğu hattında ise şu merkezler dev rezervleriyle dikkat çekiyor:
Artvin: Cerattepe, Hot ve Seyitler sahaları.
Gümüşhane: Bölgenin sembol üretim alanı olan Mastra altın madeni.
Erzincan: Doğu Anadolu'nun en yüksek rezervli merkezlerinden Çöpler sahası.
Elazığ: Maden çeşitliliği ve saha potansiyeliyle yeni arama çalışmalarının odağındaki bölge.
Mercek Altındaki 27 Resmi Potansiyel Arama Sahası
MTA ve Bakanlık verilerinde adı öne çıkan, jeolojik araştırmaların ve ruhsat çalışmalarının yoğunlaştığı resmi potansiyel altın sahaları şunlar:
İğneada, Şahinli, Madendağ, Altınoluk, Kartaldağ, Beyköy, Sülüklüköy, Dağardı, Karaağaç, Küre, Emirli, Arapdağı, Gicik, Terziali, Bolkardağı, Akıllıçay, Kisecik, Sayaca, Akoluk, Evliyatepe, Bakırtepe, Kırkpavli, Olucak, Kaletaş, Nazaruyuvası, Madenköy ve Darphane.
Diğer Madenlerin İçinden de Altın Fışkırıyor!
Ana hedefi bakır, gümüş veya demir olan ancak işleme tesislerinde ikincil ürün (yan ürün) olarak yüksek miktarda altın kazanımı sağlanan zengin yataklar ise şöyle sıralandı:
Altınoluk (Balıkesir)
Küre (Kastamonu - Bakır cevheriyle birlikte)
Keban ve Ergani (Elazığ / Diyarbakır - Bakır yatakları)
Madenköy ve Murgul (Siirt / Artvin - Piritli bakır sahaları)