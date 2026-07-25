TBMM Genel Kurulu’nda ele alınan yeni torba yasa teklifi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) finansman yapısında kritik bir değişikliği beraberinde getiriyor.
Milyonları ilgilendiriyor: SGK’da otomatik devlet desteği kalkıyor
SGK Uzmanı Melis Elmen, TBMM gündemindeki yeni torba kanun teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan otomatik devlet katkısının kaldırılacağını ve bu desteğin bütçe bazlı finansmana dönüştürüleceğini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Yasal düzenleme ile SGK bütçesine aktarılan ve yıllardır mevzuatta yer alan "devlet katkısı" ifadesinin tamamen yürürlükten kaldırılması hedefleniyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında düzenlemenin perde arkasını aktardı.
Söz konusu adımın tüm toplumu doğrudan etkilediğini vurgulayan Elmen, mevcut sistemde devletin prim ödemelerine yüzde 25 (dörtte bir) oranında katkı sağladığını ve bu kaynağın SGK kasasına otomatik olarak aktarıldığını hatırlattı.
Yeni teklifle birlikte bu durumun değişeceğini belirten Elmen, sürecin işleyişini şu sözlerle özetledi:
“Düzenlemeyle birlikte kanunda yer alan bu devlet katkısı ifadesi kaldırılıyor. Yani yıllardır yürürlükte olan ibare tamamen kalkıyor. SGK belirli dönemlerde tahsil edilen primin bir kısmını devlet katkı olarak yapıyordu. İleride bana ödeyeceği maaş için ödediği her primin 4’te 1’i oranında SGK’ya destek yapılıyordu. Peki devlet artık SGK’ya hiç mi para vermeyecek? Hükümetin açıklamasına göre bunun bir kaynak kesintisi olduğunu görüyoruz.”
“Ama gerçekte bunun tamamen teknik ve muhasebesel bir düzenleme olduğunu belirtiyorlar. Devlet SGK’yı desteklemeye devam edecek, sadece bu destek farklı bir bütçe kalemi üzerinden ve gerekli zamanlarda gösterilecek gibi bir açıklama var.”
Değişikliğin mevcut durumda vatandaşın cebine veya emekli aylıklarına doğrudan bir olumsuzluk olarak yansımadığını ifade eden Elmen, uzun vadeli risklere dikkat çekti. Sosyal güvenlik sistemlerinin onlarca yıllık projeksiyonlarla yönetilmesi gerektiğini vurgulayan uzman, bugün atılan teknik bir adımın ilerleyen yıllarda farklı sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.