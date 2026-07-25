Milyonları ilgilendiriyor: SGK’da otomatik devlet desteği kalkıyor

“Düzenlemeyle birlikte kanunda yer alan bu devlet katkısı ifadesi kaldırılıyor. Yani yıllardır yürürlükte olan ibare tamamen kalkıyor. SGK belirli dönemlerde tahsil edilen primin bir kısmını devlet katkı olarak yapıyordu. İleride bana ödeyeceği maaş için ödediği her primin 4’te 1’i oranında SGK’ya destek yapılıyordu. Peki devlet artık SGK’ya hiç mi para vermeyecek? Hükümetin açıklamasına göre bunun bir kaynak kesintisi olduğunu görüyoruz.”