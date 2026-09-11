A Milli Futsal Takımı oyuncusu Adem Küçükkartal, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022 yılından bu yana A Milli Futsal Takımı'nda görev yapan Küçükkartal'ın vefatını yaptığı açıklamayla duyurdu.

Milli formayı kariyerinde 22 kez giyen Adem Küçükkartal'ın naaşının 12 Eylül Cumartesi günü memleketi Konya'da toprağa verileceği belirtildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklaması şu şekilde:

"Futsal A Milli Takım oyuncumuz Adem Küçükkartal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 2022 yılından bu yana Futsal A Millî Takımımızda görev alan Adem Küçükkartal, 22 kez Ay-Yıldızlı formamızı giydi. Küçükkartal'ın naaşı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü (yarın) memleketi Konya'da toprağa verilecek. Merhum Adem Küçükkartal'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta futsal olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."