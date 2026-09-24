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Kaynak: AA

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Havvanur Kethüda, altın madalyaya uzandı.

Asics Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun akşam seansında ringe çıkan milli sporcu, kadınlar +80 kilo finalinde Rus Kseniia Olifirenko ile karşı karşıya geldi.

ÜÇ RAUNTTA DA ÜSTÜNLÜK KURDU

Rakibi karşısında üç rauntta da üstün bir performans sergileyen Havvanur Kethüda, final müsabakasını kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör böylece büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırdı.