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Kaynak: AA

Milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karakaşlı, şampiyonanın finalinde Hollandalı Karina Jetten ile karşı karşıya geldi.

FİNALDE 30-18 KAZANDI

Final müsabakasında rakibi karşısında üstün bir performans ortaya koyan milli bilardocu, Karina Jetten'i 30-18 mağlup etti.

Bu sonuçla Güzin Müjde Karakaşlı, Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.