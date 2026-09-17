Türkiye'de etkili olan yağışlı hava henüz yurdu terk etmiyor. Meteoroloji'nin son tahminleri, hafta sonuyla birlikte birçok bölgede hava koşullarının yeniden değişeceğini gösteriyor.
Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'nin son tahminleriyle hava yeniden değişiyor. Yağışlı sistem hafta sonuna taşınırken bazı bölgelerde kuvvetli sağanak, bazı illerde ise fırtına bekleniyor. 7 il için sarı kodlu uyarı verilirken İstanbul, Ankara ve İzmir'in hafta sonu hava durumu da belli oldu.Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarı haritasında bazı iller sarıya döndü. Kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 7 il için sarı kodlu uyarı bulunuyor.
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in verdiği bilgilere göre yağışlı sistem yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayacak. Hafta sonu ve yeni haftada da yurdun önemli bölümünde yağış görülecek.
17 Eylül akşam saatlerine kadar Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Güney İç Ege ile Batı Akdeniz'de de gece saatlerine kadar kuvvetli yağış öngörülüyor. Yağışların yer yer hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
18 Eylül Cuma günü ise yağışın etki alanı genişliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahmin haritasında özellikle gece saatlerinde İç Anadolu'dan Akdeniz'e uzanan geniş bir hatta yağışlı hava dikkat çekiyor.
Doğu Akdeniz kıyılarında ise yağışın şiddetini artırması bekleniyor. Meteoroloji'nin sarı kod verdiği ilk üç il de bu bölgede bulunuyor.
ADANA
Adana'da kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji haritasında kent için gök gürültülü sağanak uyarısı bulunuyor.
MERSİN – SARI KOD
Mersin'de de kuvvetli yağış öngörülüyor. Özellikle kıyı kesimlerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor.
HATAY – SARI KOD
Hatay da sarı kod verilen iller arasında. Kentin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor.
Haritanın doğusunda ise tehlikenin türü değişiyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgarın yer yer fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.
HAKKARİ – ŞIRNAK – SİİRT – VAN
Dört il için sarı kodlu fırtına uyarısı verildi. Van'da özellikle ilin güney kesimlerinin etkilenmesi bekleniyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Yağış hafta sonuyla da bitmiyor. Cumartesi günü Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağışların sürmesi bekleniyor.
Pazar günü yağışların ağırlık merkezi kuzeydoğuya kayacak. Meteoroloji, yeni haftada da ülkenin büyük bölümünde yağışlı havanın devam edeceğini öngörüyor.
İSTANBUL
İstanbul'da 18 Eylül'de özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda yağış bekleniyor. Avrupa Yakası ise parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Hafta sonunda yağışın etkisini kaybetmesi, sıcaklığın 25-26 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
ANKARA
Başkentte cuma günü yağış sürecek ve çok bulutlu hava hakim olacak. Hafta sonunda yağışın etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 23-25 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İZMİR
İzmir ise yağışlı sistemin dışında kalacak. Kentte önümüzdeki 3 gün yağış beklenmezken havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların ise 30-31 derece civarında olması bekleniyor.