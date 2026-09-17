Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı

Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'nin son tahminleriyle hava yeniden değişiyor. Yağışlı sistem hafta sonuna taşınırken bazı bölgelerde kuvvetli sağanak, bazı illerde ise fırtına bekleniyor. 7 il için sarı kodlu uyarı verilirken İstanbul, Ankara ve İzmir'in hafta sonu hava durumu da belli oldu.

Kaynak: AA
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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 1

Türkiye'de etkili olan yağışlı hava henüz yurdu terk etmiyor. Meteoroloji'nin son tahminleri, hafta sonuyla birlikte birçok bölgede hava koşullarının yeniden değişeceğini gösteriyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarı haritasında bazı iller sarıya döndü. Kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 7 il için sarı kodlu uyarı bulunuyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 3

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in verdiği bilgilere göre yağışlı sistem yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayacak. Hafta sonu ve yeni haftada da yurdun önemli bölümünde yağış görülecek.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 4

17 Eylül akşam saatlerine kadar Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 5

Güney İç Ege ile Batı Akdeniz'de de gece saatlerine kadar kuvvetli yağış öngörülüyor. Yağışların yer yer hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 6

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 7

18 Eylül Cuma günü ise yağışın etki alanı genişliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 8

Meteoroloji'nin tahmin haritasında özellikle gece saatlerinde İç Anadolu'dan Akdeniz'e uzanan geniş bir hatta yağışlı hava dikkat çekiyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 9

Doğu Akdeniz kıyılarında ise yağışın şiddetini artırması bekleniyor. Meteoroloji'nin sarı kod verdiği ilk üç il de bu bölgede bulunuyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 10

ADANA

Adana'da kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji haritasında kent için gök gürültülü sağanak uyarısı bulunuyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 11

MERSİN – SARI KOD

Mersin'de de kuvvetli yağış öngörülüyor. Özellikle kıyı kesimlerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 12

HATAY – SARI KOD

Hatay da sarı kod verilen iller arasında. Kentin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 13

Haritanın doğusunda ise tehlikenin türü değişiyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgarın yer yer fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 14

HAKKARİ – ŞIRNAK – SİİRT – VAN

Dört il için sarı kodlu fırtına uyarısı verildi. Van'da özellikle ilin güney kesimlerinin etkilenmesi bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 15

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

15 20
Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 16

Yağış hafta sonuyla da bitmiyor. Cumartesi günü Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağışların sürmesi bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 17

Pazar günü yağışların ağırlık merkezi kuzeydoğuya kayacak. Meteoroloji, yeni haftada da ülkenin büyük bölümünde yağışlı havanın devam edeceğini öngörüyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 18

İSTANBUL

İstanbul'da 18 Eylül'de özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda yağış bekleniyor. Avrupa Yakası ise parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Hafta sonunda yağışın etkisini kaybetmesi, sıcaklığın 25-26 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 19

ANKARA

Başkentte cuma günü yağış sürecek ve çok bulutlu hava hakim olacak. Hafta sonunda yağışın etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 23-25 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji duyurdu: Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor, 7 ilde sarı kodlu uyarı - Resim: 20

İZMİR

İzmir ise yağışlı sistemin dışında kalacak. Kentte önümüzdeki 3 gün yağış beklenmezken havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların ise 30-31 derece civarında olması bekleniyor.

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