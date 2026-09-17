Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu

3. Jude Bellingham

Klasik bir oyun kurucudan ziyade 8 ve 10 numara karışımı. Fizik gücü, top taşıması ve ceza sahasına yaptığı koşularla maçların sonucunu belirleyebiliyor; 2026 Dünya Kupası’nda kaydettiği yedi gol bunun en güçlü göstergelerinden biri oldu.