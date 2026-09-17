Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu

1. Jamal Musiala
Dar alanda yön değiştirme, rakibini vücut hareketiyle eksiltme ve topu ayağına yapıştırma konusunda listenin en yeteneklisi. Sağlıklı ve ritmini bulmuş bir Musiala, savunma bloklarının arasından tek başına geçebiliyor.
1. Jamal Musiala
Dar alanda yön değiştirme, rakibini vücut hareketiyle eksiltme ve topu ayağına yapıştırma konusunda listenin en yeteneklisi. Sağlıklı ve ritmini bulmuş bir Musiala, savunma bloklarının arasından tek başına geçebiliyor.
2. Florian Wirtz
Modern 10 numaranın en eksiksiz örneklerinden. Topu almadan önce çevresini tarıyor; hem final pası verebiliyor hem de ceza alanına doğru zamanda girerek skora katkı sağlıyor.
3. Jude Bellingham
Klasik bir oyun kurucudan ziyade 8 ve 10 numara karışımı. Fizik gücü, top taşıması ve ceza sahasına yaptığı koşularla maçların sonucunu belirleyebiliyor; 2026 Dünya Kupası’nda kaydettiği yedi gol bunun en güçlü göstergelerinden biri oldu.
4. Cole Palmer
Oyunu yavaşlatıp doğru anı bekleme, pasını son ana kadar gizleme ve baskı altında sakin kalma konusunda özel. Hem üretici hem bitirici olabildiği için hücumun tamamını çevresinde şekillendirebilecek bir oyuncu.
5. Bruno Fernandes
Listenin güncel olarak en üretken ismi. Sürekli risk alan dikine pasları, uzaktan şutları ve yüksek oyun temposuyla fark yaratıyor; 2025-26 Premier League sezonunda 21 asistle lig rekoru kırdı.
6. Rayan Cherki
Listenin belki de en doğaçlama oyuncusu. İki ayağını kullanabilmesi, beklenmedik pasları ve çok dar alanlarda çözüm üretmesi onu savunmalar açısından tahmin edilmesi güç bir 10 numara yapıyor.
7. Martin Ødegaard
Sol ayağı, oyun görüşü ve sağ iç koridordaki bağlantı oyunuyla üst düzey bir organizatör. Topsuz oyundaki pres disiplini sayesinde klasik oyun kurucu ile modern sistem oyuncusu arasındaki dengeyi kuruyor.
8. Arda Güler
İlk kontrolü, sol ayağının hassasiyeti, savunma arkasına attığı paslar ve ceza sahası dışından şut tehdidi elit seviyede. Artık temel soru yeteneği değil, bunu bütün sezona ve büyük maçlara ne ölçüde yayabileceği.
9. Phil Foden
Küçük alanlarda seri kombinasyonlar yapabilen, çizgiler arasında çok iyi dönen ve vuruş tekniği güçlü bir oyuncu. Form dalgalanmalarına rağmen saf futbol yeteneği bakımından hâlâ dünyanın en özel hücumcularından.
10. Nico Paz
Uzun boyuna rağmen oldukça yumuşak bir sol ayağa ve etkileyici bir hareket kabiliyetine sahip. Topu geriden ileri taşıyabiliyor, kilit pas verebiliyor ve uzaktan kaleyi tehdit edebiliyor; gelişim potansiyeli çok yüksek.