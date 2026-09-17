Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu

Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu

Yapay zeka, dünyanın en yetenekli 10 numaralarını sıraladı. Güncel form durumundan bağımsız olarak oyuncuların teknik kapasitesi, oyun görüşü, yaratıcılığı ve özel yetenekleri esas alınarak hazırlanan listede; Türk yıldız da ilk 10 isim arasında yer aldı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu - Resim: 1

1. Jamal Musiala

Dar alanda yön değiştirme, rakibini vücut hareketiyle eksiltme ve topu ayağına yapıştırma konusunda listenin en yeteneklisi. Sağlıklı ve ritmini bulmuş bir Musiala, savunma bloklarının arasından tek başına geçebiliyor.

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Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu - Resim: 2

2. Florian Wirtz

Modern 10 numaranın en eksiksiz örneklerinden. Topu almadan önce çevresini tarıyor; hem final pası verebiliyor hem de ceza alanına doğru zamanda girerek skora katkı sağlıyor.

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Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu - Resim: 3

3. Jude Bellingham

Klasik bir oyun kurucudan ziyade 8 ve 10 numara karışımı. Fizik gücü, top taşıması ve ceza sahasına yaptığı koşularla maçların sonucunu belirleyebiliyor; 2026 Dünya Kupası’nda kaydettiği yedi gol bunun en güçlü göstergelerinden biri oldu.

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Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu - Resim: 4

4. Cole Palmer

Oyunu yavaşlatıp doğru anı bekleme, pasını son ana kadar gizleme ve baskı altında sakin kalma konusunda özel. Hem üretici hem bitirici olabildiği için hücumun tamamını çevresinde şekillendirebilecek bir oyuncu.

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Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu - Resim: 5

5. Bruno Fernandes

Listenin güncel olarak en üretken ismi. Sürekli risk alan dikine pasları, uzaktan şutları ve yüksek oyun temposuyla fark yaratıyor; 2025-26 Premier League sezonunda 21 asistle lig rekoru kırdı.

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Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu - Resim: 6

6. Rayan Cherki

Listenin belki de en doğaçlama oyuncusu. İki ayağını kullanabilmesi, beklenmedik pasları ve çok dar alanlarda çözüm üretmesi onu savunmalar açısından tahmin edilmesi güç bir 10 numara yapıyor.

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Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu - Resim: 7

7. Martin Ødegaard

Sol ayağı, oyun görüşü ve sağ iç koridordaki bağlantı oyunuyla üst düzey bir organizatör. Topsuz oyundaki pres disiplini sayesinde klasik oyun kurucu ile modern sistem oyuncusu arasındaki dengeyi kuruyor.

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Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu - Resim: 8

8. Arda Güler

İlk kontrolü, sol ayağının hassasiyeti, savunma arkasına attığı paslar ve ceza sahası dışından şut tehdidi elit seviyede. Artık temel soru yeteneği değil, bunu bütün sezona ve büyük maçlara ne ölçüde yayabileceği.

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Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu - Resim: 9

9. Phil Foden

Küçük alanlarda seri kombinasyonlar yapabilen, çizgiler arasında çok iyi dönen ve vuruş tekniği güçlü bir oyuncu. Form dalgalanmalarına rağmen saf futbol yeteneği bakımından hâlâ dünyanın en özel hücumcularından.

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Dünyanın en yetenekli 10 numaraları listesine Türk yıldız damga vurdu - Resim: 10

10. Nico Paz

Uzun boyuna rağmen oldukça yumuşak bir sol ayağa ve etkileyici bir hareket kabiliyetine sahip. Topu geriden ileri taşıyabiliyor, kilit pas verebiliyor ve uzaktan kaleyi tehdit edebiliyor; gelişim potansiyeli çok yüksek.

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