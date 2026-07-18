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Kaynak: İHA

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında son olarak Fenerbahçe forması giyen milli oyun kurucu Sevgi Uzun'u transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Sevgi Uzun'a yeni sezonda parçalı formamızla başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bir forma…



Bir arma…



Ve şimdi yeni sahibinde.



Hoş geldin, Sevgi Uzun. 💛❤️ pic.twitter.com/NrJwXe4nBY — Galatasaray Çağdaş Faktoring (@KadinBasketGS) July 18, 2026

WNBA TECRÜBELİ MİLLİ YILDIZ

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Beşiktaş'ta başlayan Sevgi Uzun, daha sonra Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Ormanspor ve BOTAŞ formalarını giydi.

Başarılı oyun kurucu, kariyerinde WNBA'de de mücadele ederek Dallas Wings, Phoenix Mercury ve Chicago Sky kadrolarında yer aldı.