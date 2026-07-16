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Kaynak: AA

FIBA Kadınlar EuroLeague ve FIBA Kadınlar EuroCup'ta 2026-2027 sezonunda mücadele edecek Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Avrupa kupalarında yer alacak Türk ekiplerinin grupları netleşti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Kadınlar EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Opet, C Grubu'nda İspanya temsilcisi Valencia Basket, Romanya ekibi CS Rapid Bükreş ve elemelerden gelecek bir takımla mücadele edecek.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise B Grubu'nda İtalya'nın Beretta Famila Schio, Almanya temsilcisi Kangoeroes Basket Mechelen ve elemelerden gelecek bir ekiple karşı karşıya gelecek.

EuroLeague elemelerinde yer alan Emlak Konut ise yarı finalde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile eşleşti.

Kadınlar EuroLeague'nde normal sezon 14 Ekim'de başlayacak.

ÇBK MERSİN VE BEŞİKTAŞ'IN EUROCUP RAKİPLERİ

FIBA Kadınlar EuroCup'ta son şampiyon ÇİMSA ÇBK Mersin, D Grubu'nda Olympiakos, Sleza Wroclaw ve eleme turundan gelecek bir takımla mücadele edecek.

Beşiktaş BOA ise B Grubu'nda Fransa'dan Villeneuve D'Ascq, Çekya'dan DSK Basketball Brandys ve İsrail temsilcisi Maccabi Bnot Ashdod ile eşleşti.

EuroCup'ta eleme müsabakaları 24 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Normal sezon ise 15 Ekim tarihinde başlayacak.

FIBA KADINLAR EUROLEAGUE GRUPLARI

A Grubu: Casademont Zaragoza (İspanya), Basket Landes (Fransa), Athinaikos Qualco (Yunanistan), Elemelerden gelecek takım

B Grubu: Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beretta Famila Schio (İtalya), Kangoeroes Basket Mechelen (Almanya), Elemelerden gelecek takım

C Grubu: Fenerbahçe Opet, Valencia Basket (İspanya), CS Rapid Bükreş (Romanya), Elemelerden gelecek takım

D Grubu: ZVVZ USK Prag (Çekya), Tango Bourges Basket (Fransa), AZS UMCS Lublin (Polonya), Elemelerden gelecek takım

FIBA KADINLAR EUROCUP GRUPLARI

A Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 2. yol yarı final mağlubu, Charnay Basket (Fransa), AEL Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Helsinki Basketball Academy (Finlandiya)

B Grubu: Beşiktaş BOA, Villeneuve D'Ascq (Fransa), DSK Basketball Brandys (Çekya), Maccabi Bnot Ashdod (İsrail)

C Grubu: Kadınlar Avrupan Ligi elemeleri 3. yol yarı final mağlubu, Castors Braine (Belçika), ALBA Berlin (Almanya), 5. eleme eşleşmesinin galibi

D Grubu: ÇİMSA ÇBK Mersin, Olympiakos SFP (Yunanistan), Sleza Wroclaw (Polonya), 1. eleme eşleşmesinin galibi

E Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 2. yol final mağlubu, Hozono Global Jairis (İspanya), Panathlitikos Sykeon (Yunanistan), ZKK Brod Na Savi (Hırvatistan)

F Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 4. yol final mağlubu, TTT Riga (Letonya), Universitatea Cluj (Romanya), 3. eleme eşleşmesinin galibi

G Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 4. yol yarı final mağlubu, Magnolia Campobasso (İtalya), Nyon Basket Feminin (İsviçre), Cinkarna Celje (Slovenya)

H Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 1. yol yarı final mağlubu, BCF Elfic Fribourg (İsviçre), Landerneau Bretagne (Fransa), Autosped BCC Castelnuovo Scrivia (İtalya)

I Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 1. yol final mağlubu, SL Benfica (Portekiz), UZKK Student Nis (Sırbistan), 4. eleme eşleşmesinin galibi

J Grubu: BLMA (Fransa), KSSSE ENEA AJP Gorzow (Polonya), Duran Maquinaria Ensino (İspanya), Panserraikos (Yunanistan)

K Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 3. yol final mağlubu, Rutronik Stars Keltern (Almanya), SBS Ostrava (Çekya), BC Montana 2003 (Bulgaristan)

L Grubu: MEINS Avenida (İspanya), Basket Namur Capitale (Belçika), MBK Ruzomberok (Slovakya), 2. eleme eşleşmesinin galibi