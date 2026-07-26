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Gıda devi Mondelez International, sevilen çikolata markası Milka'nın belirli bir üretim serisinde tespit edilen hata nedeniyle acil geri çağırma kararı aldı. Yapılan açıklamada, 100 gramlık karamelli sütlü çikolataların (Milka Tablet Caramel Melk Chocolade) içinde küçük ve yumuşak kauçuk parçaları bulunma ihtimali olduğu belirtilerek, tüketicilere "Bu ürünü kesinlikle tüketmeyin" uyarısı yapıldı.

Tüketici sağlığını riske atmamak adına harekete geçen üretici firma, market zincirleri üzerinden duyurular yayımladı. Hollanda merkezli süpermarket zinciri Dirk tarafından da paylaşılan uyarı metninde, sorunun yalnızca belirli bir üretim partisini kapsadığı ve piyasadaki diğer ürünlerin güvenli olduğu vurgulandı.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Yetkililer, evinde söz konusu üründen bulunan vatandaşların ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol etmesini tavsiye etti. Geri çağırma işlemi piyasadaki tüm Milka çikolatalarını değil, sadece aşağıdaki spesifik bilgilere sahip ürünleri kapsıyor:

Ürün Adı: Milka Tablet Caramel Melk Chocolade (100 gram)

Parti Numarası: OOA3161331

Barkod Numarası: 7622300086404

Son Tüketim Tarihi: 25 Aralık 2026

Farklı parti numarasına veya son tüketim tarihine sahip diğer karamelli ya da farklı aromalı Milka çikolatalarında herhangi bir risk bulunmadığı, bu ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceği altı çizilerek belirtildi.

ÇİKOLATAYI İADE EDEN PARASINI GERİ ALACAK

Hatalı üretim serisine ait çikolatayı satın alan tüketicilerin mağdur olmaması için iade süreci de başlatıldı. Uyarı kapsamındaki parti numarasına sahip ürünü satın alan vatandaşlar, fiş ibraz etmeksizin çikolatayı aldıkları mağazaya geri götürerek ücret iadesi talep edebilecek.

Ayrıca iade ve şikayet işlemlerinin, doğrudan Milka'nın tüketici hizmetleri departmanı üzerinden de gerçekleştirilebileceği bildirildi. Yetkililer, halk sağlığını korumak adına ellerinde bu ürünü bulunduran herkesin iade sürecine katılmasını önemle rica ediyor.