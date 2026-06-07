Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu ürünlerde yeni doğanlar ve çocuklar için ciddi sağlık riski oluşturan iki farklı bakteri türü tespit edildi.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ELE VERDİ

Kararın, ürünü kullanan ebeveynlerin bebeklerinde cilt tahrişi, göz irritasyonu ve enfeksiyon belirtileri bildirmesi üzerine alındığı belirtildi. Ayrıca bazı tüketicilerin mendillerde renk değişimi ve kötü koku fark etmesi sonrası FDA’nın laboratuvar testleri başlattığı aktarıldı.

YENİ DOĞANLARDA ÖLÜMCÜL RİSK

Yapılan analizlerde “Burkholderia cepacia complex” ve “Burkholderia gladioli” bakterilerine rastlandığı açıklandı. Uzmanlar, bu bakterilerin özellikle bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş yeni doğanlar, süt çocukları ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler için hayati risk taşıdığına dikkat çekti.

Sağlıklı bireylerde daha hafif enfeksiyonlara yol açabilen bakterilerin, risk grubundaki bebeklerde kana karışarak sepsis (kan zehirlenmesi) ve zatürre gibi ölümcül hastalıklara neden olabileceği vurgulandı.

Target ve üretici firma Sapro, tüketicilere evlerindeki ürünleri kontrol etmeleri çağrısında bulunarak, toplatma kapsamındaki ürünlerin seri numaraları ve detayları:

Up & Up Fragrance-Free (Parfümsüz) Bebek Mendili:

20'li paket – UPC: 085239265956

72'li paket – UPC: 085239265949

216'lı paket – UPC: 085239265963

800'lü paket – UPC: 085239266137

1200'lü paket – UPC: 085239266090

(7 Kasım 2025 ile 5 Mayıs 2026 arasında üretilen, son kullanma tarihi Mayıs-Kasım 2028 olan seriler)

Up & Up Fresh Cucumber Scented (Salatalık Kokulu) Bebek Mendili:

72'li paket – UPC: 085239265970

216'lı paket – UPC: 085239265994

800'lü paket – UPC: 085239265987

(29-30 Aralık 2025 tarihlerinde üretilen, son kullanma tarihi Haziran 2028 olan seriler)