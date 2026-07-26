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Kaynak: AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), arşivindeki tarihi belgeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 1933 yılına ait gizli haberleşme yöntemlerini ortaya koyan dikkat çekici bir belge yayımlandı.

MİT'in internet sitesinde yer alan "Özel Koleksiyon" bölümünde yayımlanan belge, dönemin Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından İstanbul B Amirliği'ne gönderildi. Üzerinde "Bizzat açılacaktır" ibaresi bulunan belgede, görünmez mürekkeple hazırlanan gizli yazıların nasıl okunabileceği anlatılıyor.

Belgede, gizli metinlerin ortaya çıkarılması için 10 gram demir klorür ile 90 gram damıtılmış suyun karıştırılmasıyla hazırlanan özel bir solüsyonun kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Hazırlanan karışımın bir küvete konulmasının ardından belgenin, fotoğraf kağıdı banyo edilir gibi bu solüsyonun içine daldırılması gerektiği ifade edilirken, bu yöntem sayesinde görünmeyen yazıların okunabilir hale geldiği aktarılıyor.