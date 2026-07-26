İzmir’in gözde tatil rotalarından Çeşme’nin Mamurbaba mevkiinde, doğal sit alanı üzerine inşa edilmesi planlanan "Castello Fontana" projesinde büyük bir gayrimenkul skandalı patlak verdi. Arıkan Proje Geliştirme A.Ş. tarafından resmi kurumlara "34 odalı bir otel" olarak sunulan projenin, aslında 769 bağımsız bölümden oluşan devasa bir rezidans ve konut ağı olduğu ortaya çıktı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında salı günü saat 13.00’te yapılacak Halkın Katılım Toplantısı öncesinde harekete geçen Çeşme Yarımada Çevre Derneği, bölge halkına acil bir eylem çağrısında bulundu. Dernek, yasal izinleri dahi tamamlanmamış projenin perde arkasındaki rant oyununu belgeleriyle gözler önüne serdi.

ÇED BİTMEDİ, İZİN YOK AMA SATIŞLAR BAŞLADI

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, henüz onaylanmamış bir projenin konutlarının İstanbul ofisleri üzerinden fahiş fiyatlarla gizlice pazarlandığı vurgulandı. Sadece 34 odalık bir turizm tesisi ruhsatının arkasında 769 konutluk dev bir inşaatın gizlendiğini belirten dernek yetkilileri, "Bu oran, karşımızdaki yapının bir otel değil, tepeden tırnağa bir konut ve rezidans projesi olduğunu kanıtlıyor. Henüz yasal süreç tamamlanmamışken, potansiyel alıcılar İstanbul'daki ofislerden aranarak doğrudan sözleşme imzalamaya çağrılıyor" ifadelerini kullandı.

MALİYET 393 EURO, İSTENEN RAKAM 6.500 EURO

İşin ekonomik boyutu ise rantın büyüklüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Resmi kayıtlarda projenin metrekare inşaat maliyeti 393 Euro olarak beyan edilirken, aynı metrekare için vatandaşlardan 6.500 Euro + KDV talep ediliyor.

Dernek açıklamada bu çelişkiye dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Aradaki devasa uçurum, bunun bir turizm yatırımı değil, klasik bir gayrimenkul rantı hesabı olduğunu gösteriyor. Aklı başında hangi turizm yatırımcısı, 'otel' olarak ruhsatlandırdığı bir tesisi daha inşaat aşamasındayken sonsuza kadar bireysel alıcılara satıp elden çıkarır? Bir otel yıllarca katma değer ve hizmet üretirken, satılan bir konut yalnızca bir kez el değiştirir. Burada 'turizm deneyim merkezi' gibi süslü söylemlerin arkasına sığınılarak aslında 769 konutluk bir sitenin pazarlaması yapılıyor."

DOĞAL SİT ALANINDA ALTYAPI ÇIKMAZI

Projenin yükseleceği alanın doğal sit statüsünde olduğuna dikkat çekilen açıklamanın sonunda, bölgenin böylesine devasa bir konut projesini kaldıracak herhangi bir altyapısının bulunmadığı da acı bir gerçek olarak kamuoyuna duyuruldu. Gözler şimdi salı günü gerçekleştirilecek kritik ÇED toplantısına çevrildi.