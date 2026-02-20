Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Ulusal Kongre binası önünde toplanan kalabalık, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin çalışma reformuna tepki gösterdi. Tasarının Temsilciler Meclisi’nde ele alındığı saatlerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında zaman zaman çatışma çıktı.

Polis, parlamento çevresindeki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine taş ve şişe attığı görüldü. Olaylarda 8 kişi gözaltına alındı.

GENEL GREV HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Arjantin Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) öncülüğünde düzenlenen 24 saatlik genel grev, ulaştırma, bankacılık ve kamu hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açtı.

Arjantin Havayolları Odası verilerine göre yaklaşık 400 uçuş iptal edilirken, 64 binden fazla yolcu bu durumdan etkilendi.

12 Şubat’ta tasarının Senato’da görüşüldüğü sırada çıkan olaylarda 12 polis yaralanmış, 71 gösterici gözaltına alınmıştı. Senato’dan geçen düzenlemenin Temsilciler Meclisi’ndeki görüşmeleri ise sürüyor.

TASARI NE GETİRİYOR?

Çalışma reformu tasarısında, işten çıkarma tazminatlarının finansmanı için İş Gücü Destek Fonu’nun kurulması, tazminat hesaplama yönteminin daraltılması, fazla mesai ücretlerinde değişiklik yapılması ve grev hakkına bazı sınırlamalar getirilmesi öngörülüyor.

Hükümet, reformun iş gücü piyasasını esnekleştireceğini, kayıt dışı istihdamı azaltacağını ve yeni iş olanakları yaratacağını savunuyor. Muhalif sendikalar ise düzenlemenin çalışan haklarını gerileteceğini belirtiyor.

1974’ten bu yana yürürlükte olan mevcut iş yasasında değişiklik girişimleri daha önce de toplumsal tepkiyle karşılaşmıştı. Yerel basında, Milei’nin Aralık 2023’te göreve başlamasının ardından uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle yaklaşık 300 bin kayıtlı istihdamın kaybedildiği ve özellikle inşaat ile sanayi sektörlerinin olumsuz etkilendiği iddia ediliyor.